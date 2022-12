"Está todo quemado": el trágico saldo que deja incendio en Viña del Mar, Chile

El incendio en la ciudad de Viña del Mar, en la costa Chile, deja un saldo de al menos dos fallecidos y 130 casas arrasadas. El incendio que no estaba del todo controlado, logró este viernes ser contenido a tres focos fuera de zonas urbanas.



Las primeras luces del día dejaron en evidencia el panorama de destrucción que dejó el siniestro, que comenzó la tarde del jueves en los cerros de esa ciudad ubicada 120 km al oeste de Santiago de Chile.



"Perdimos todo, documentos, vehículo. Lo que más siento son unas perritas que se me quedaron adentro. Están por ahí, muertas", dijo Óscar González, habitante el sector donde ocurrió el hecho.



Así las cosas, el gobierno de Chile aseguró el viernes que con las condiciones atmosféricas vigentes y los recursos que posee podría controlar esta jornada el siniestro.



"En las condiciones actuales del incendio, en las condiciones climáticas que están pronosticadas y con los recursos disponibles, el pronóstico es (que se pueda lograr) el control del incendio durante el transcurso del día", aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



Igualmente, las autoridades confirmaron del fallecimiento de dos personas, una mujer de 85 años y un hombre de 62.



Además, Monsalve detalló que las cifras oficiales sobre el siniestro -que comenzó en la zona alta de esta ciudad y avanzó por los cerros- eran 30 lesionados leves, unas 130 casas destruidas por las llamas y 125 hectáreas arrasadas por el fuego.



"Tuvimos que salir con lo puesto. (...) Logramos llenar baldes y mojar un poco y como que eso detuvo un poco las llamas, pero era un infierno", explicó Evelyn Arancibia, del sector del Villa Montes, en Viña del Mar.



"El incendio empezó por allá arriba, por (el sector de) Rodelillo. Todos mirábamos y no nos dimos cuenta cuando el incendio lo teníamos aquí abajo. Las casas se venían quemando una tras otra, hasta que llegó a la mía, y pasó al otro lado. Está todo quemado. Prácticamente se quemó toda la población", detalló de su lado Daniel Velázquez, de 66 años.

Gravedad del problema

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo este viernes que "la consolidación de la cifra" de viviendas destruidas está en desarrollo.



"Manejamos un rango de 200 a 500 casas (afectadas). A las 05h00 teníamos 131 ratificadas, pero son muchísimas más", sostuvo.



Las autoridades detallaron que el incendio se mantiene activo en tres áreas forestales, y que trabajan para controlarlo con 11 brigadas terrestres, 10 helicópteros y se espera la llegada de dos aviones cisterna.



"Hay muchas zonas que no se que pueden entrar, porque el fuego no ha terminado y tenemos focos activos", afirmó la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, que se trasladó hasta la región de Valparaíso. Tohá también anunció la próxima visita a la zona del presidente Gabriel Boric.