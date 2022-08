Enfrentamientos entre policías y productores de coca en La Paz, Bolivia dejó varios heridos

La ciudad boliviana de La Paz fue escenario este martes de choques callejeros entre policías y productores de hoja de coca en una disputa por el control de la codiciada comercialización de la planta, que dejaron uniformados lesionados y un periodista herido, informaron varias fuentes.



Varios centenares de campesinos, agrupados en la Asociación de Productores de la Coca (Adepcoca) y opositores al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce, protestaron en un barrio al norte de la ciudad de La Paz, para exigir el cierre de un mercado paralelo de la planta al que acusa de ser ilegal y de tener apoyo oficialista.



Los labriegos marcharon primero hacia la sede del mercado oficialista, pero ésta estaba resguardaba por un nutrido contingente de policías antimotines.

"Estamos pidiendo que inmediatamente se cierre ese supuesto mercado de venta de coca, que nada tiene que ver con el mercado legal de Adepcoca, no vamos a tener miedo, si nos quieren 'balear' [disparar] aquí estamos presentes", arengó con megáfono en mano el dirigente cocalero Carlos Choque.



Luego los campesinos comenzaron a lanzar petardos y artefactos explosivos de baja intensidad conocidos como fulminantes de dinamita, lo que obligó a los uniformados a responder con el uso profuso de gases lacrimógenos, constató la AFP.



En los incidentes que duraron más de una hora, los campesinos siguieron lanzando piedras y petardos y formaron barricadas callejeras, con llantas de goma y trozos de madera.



Un campesino que no quiso ser identificado mostró a la prensa cartuchos de balas de goma y aseguró que fueron atacados con estas armas no letales.



También se observó un civil detenido por los policías y un periodista herido en el brazo tras recibir el impacto de un petardo.

Un reporte parcial de policía señaló en la tarde: "Tenemos varios policías lesionados por la onda expansiva de las dinamitas que nos arrojaron de manera agresiva".



Los dirigentes de Adepcoca dijeron que no descansarán hasta el cierre del mercado y que continuarán sus protestas.



El conflicto entre los dos bandos cocaleros en la región subandina de Yungas es por el control del jugoso mercado de comercialización de la planta que se estima mueve unos 173 millones de dólares al año.



Un conflicto similar se registró entre septiembre y octubre de 2021 y dejó 38 civiles y 29 policías heridos, así como casi 70 personas detenidas, según un informe de la estatal Defensoría del Pueblo.