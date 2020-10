El presidente Donald Trump ya no es contagioso de covid-19, dice su médico

Erika Mantilla

El presidente Donald Trump ya no es contagioso de covid-19, nueve días después de que se confirmara que había contraído la enfermedad, dijo la noche del sábado el médico de la Casa Blanca.



"La prueba PCR de esta mañana demuestra, según los estándares reconocidos actualmente, que él ya no está considerado en riesgo de transmitir [el virus] a otros", dijo en un comunicado el médico del mandatario, Sean Conley.



El presidente anunció que tenía covid la madrugada del 2 de octubre y esa misma noche fue internado en un hospital a las afueras de Washington.



Las pruebas mostraron que "ya no hay evidencia de que el virus se replique activamente" y que la carga viral de Trump estaba "disminuyendo", añadió Conley, aunque no declaró que el presidente estuviera libre de covid.



Trump no tiene fiebre y sus síntomas han "mejorado" dijo Conley, al señalar que continuaría monitoreando al presidente mientras "retoma su agenda activa".



Trump, que estuvo en el hospital tres días antes de regresar a la Casa Blanca, ha estado presionando para volver a la campaña.



El presidente va a la zaga de su contrincante demócrata, Joe Biden, en las encuestas a menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre.



