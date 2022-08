El Papa Francisco nombrará este sábado a un colombiano entre los 20 nuevos cardenales  

El Papa creará este sábado 20 nuevos cardenales, entre ellos al español Fernando Vérgez, nacido en Salamanca hace 77 años, gobernador civil del Estado Ciudad del Vaticano, y primer cardenal de la congregación de los Legionarios de Cristo.



Con su nombramiento, España se convertirá en agosto en una 'potencia cardenalicia' en caso de cónclave, con 15 cardenales, de los que 9 tienen derecho a voto. Éste será el octavo consistorio del Papa Francisco, con el que habrá creado un total de 109 cardenales.



Se trata del primer consistorio --que equivale en la práctica a una reunión de cardenales-- que se celebra en pleno agosto. En un principio se había anunciado el nombramiento de 21 nuevos purpurados, pero finalmente serán 20 porque el belga Lucas Van Looy decidió no aceptar la birreta y el anillo cardenalicios.

El obispo emérito de Gante estaba en la lista de los cinco prelados mayores de 80 años que iban a recibir la birreta cardenalicia este sábado. Sin embargo, pidió al Papa que lo exonerara por no haber actuado de forma incisiva en los casos de abusos del pasado y "evitar que las víctimas vuelvan a sufrir", en palabras de la Conferencia Episcopal de Bélgica.



De los nuevos miembros del colegio cardenalicio dieciséis serán electores y cuatro, mayores de 80 años, no entrarán en un futuro cónclave. Francisco ha apostado por cardenales de lugares donde la Iglesia está creciendo, como Brasil e India; pero también donde los cristianos son minoría como Mongolia, Singapur o Ghana.



Tras el consistorio de este sábado, habrá 133 cardenales electores, de los que 11 fueron nombrados por Juan Pablo II y 38 por Benedicto XVI.



El Pontífice ha seleccionado obispos de 13 países y de todos los continentes. De Oceanía procede el salesiano Virgilio Do Carmo Da Silva, arzobispo de Dili (Timor Este). Desde Asia, recibirán la púrpura el surcoreano Lazzaro You Heung sik, prefecto de la Congregación para el Clero, el arzobispo de Singapur, William Goh Seng Chye, los de Goa y Hyderabad en India, Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão y Anthony Poola; y Giorgio Marengo, de Ulán Bator (Mongolia). Después del consistorio habrá dos nuevos cardenales africanos, el nigeriano Peter Okpaleke, obispo de Ekwulobia (Nigeria), y Richard Kuuia Baawobr, obispo de la diócesis de Wa en Ghana.

El Papa Francisco creará también dos nuevos cardenales de Brasil, el franciscano Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos, y Paulo Cezar Costa, de Brasilia. De América Latina también procede Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción, Paraguay. En la lista también está Robert Walter McElroy, obispo de San Diego, EE.UU. Además de Fernando Vérgez, de Europa proceden otros tres cardenales, el británico Arthur Roche, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella en Francia; y el italiano Oscar Cantoni, obispo de Como.



El Papa también creará a cuatro nuevos cardenales, mayores de 80 años y, por lo tanto, sin derecho a votar en un eventual cónclave. Se trata del colombiano Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena; del arzobispo emérito de Cagliari (Italia) Arrigo Miglio; del jesuita Gianfranco Ghirlanda, uno de los principales artífices de la reciente constitución apostólica 'Praedicate Evangelium' sobre el gobierno de la Curia vaticana; y Fortunato Frezza, canónico de la basílica de San Pedro.



España cuenta con nueve cardenales electores, aunque no todos son obispos en diócesis españolas. El navarro José Luis Lacunza Maestrojuán, de 78 años, es obispo de David, en Panamá; el navarro Celestino Aós Braco, de 77 años, es arzobispo de Santiago de Chile; y el cardenal almeriense Cristóbal López Romero, de 70 años, es arzobispo de Rabat, en Marruecos.



En el Vaticano también trabajan varios cardenales españoles, el mallorquín Luis Francisco Ladaria Ferrer, de 78 años, actualmente prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; el sevillano al frente del dicasterio para el Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso Guixot, de 69 años; y ahora también Fernando Vérgez Alzaga, de 77 años, nacido en Salamanca.



Además, el Papa ha convocado a todos los cardenales del mundo a una reunión en el Vaticano que tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto para abordar juntos las novedades de la Constitución Apostólica 'Praedicate Evangelium' que entró en vigor el pasado 5 de junio, día de Pentecostés, y que culmina la reforma de la Curia emprendida por Francisco y trata de orientar más toda la estructura hacia la acción evangelizadora.

Delegación española

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encabezará la delegación española que participará este sábado en este octavo consistorio. Tal y como ha confirmado en un comunicado el ministerio de la presidencia, Bolaños asistirá a la ceremonia de ordenación que se celebra en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado a las 16.00 horas. El domingo 28, a las 12.00 horas, el ministro participará también en la recepción en honor del cardenal Vérgez que se ofrecerá en la Embajada de España ante la Santa Sede.

Se trata de la segunda vez que Bolaños viaja al Vaticano. El pasado 13 de junio tuvo una audiencia privada con el Papa como sucesor de la ex vicepresidenta Carmen Calvo al frente de las relaciones con la Iglesia en un encuentro que él mismo calificó de "inspirador".



En el encuentro, según desveló él mismo en una rueda de prensa posterior, Bolaños aseguró al Papa el diálogo del Ejecutivo español con la Iglesia Católica al tiempo que ha destacado la "complicidad" de su Pontificado con los valores con los que trabaja el Gobierno de España.



"He podido comprobar cómo nos inspiran los mismos valores: el valor del diálogo, el valor de la solidaridad, el valor de ayudar a las personas con más dificultades, a los que están en peor situación en el mundo. Esos valores del diálogo, la solidaridad y el trabajo por las personas que tienen más dificultades y que son los más desfavorecidos, esos valores que el Papa Francisco, que Su Santidad me trasladaba, son valores que inspiran al Gobierno de España. Ahí ha habido una cercanía, una complicidad", aseguró entonces.