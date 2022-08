¿Qué encontraron? Divulgan versión editada de pedido de allanamiento a residencia de Trump

El departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes una muy editada versión de la declaración jurada que convenció a un juez a autorizar el allanamiento de la residencia en Florida del expresidente Donald Trump.

Los abogados del gobierno se habían opuesto publicar el documento, pero el juez ordenó que se liberará con una edición que el Departamento de Justicia dijo que era necesaria para proteger una investigación en curso relacionada con la seguridad nacional.



Agentes del FBI allanaron la propiedad Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 8 de agosto, incautando cajas que contenían una gran cantidad de documentos altamente clasificados que Trump no había devuelto al gobierno a pesar de múltiples solicitudes y una orden para hacerlo.



La versión no editada de la declaración jurada explicaría en detalle lo que el departamento está investigando en relación a Trump y posiblemente revelaría algunas fuentes.



Pero el juez bruce Reinhart aceptó los argumentos del departamento de Justicia de que había una necesidad "apremiante" de ocultar partes significativas del documento.



Reinhart había ordenado la publicación de la declaración jurada editada para el mediodía del viernes (16H00 GMT), y la anticipación febril en torno a su publicación hizo que el sitio web de la corte federal colapsara.



Las autoridades judiciales se opusieron a abrir el documento, diciendo que requeriría ediciones "tan extensas como para dejar el texto abierto restante desprovisto de contenido significativo".



Pero el juez dijo que su liberación servía al interés público, ya que el caso involucra un allanamiento FBI sin precedentes de la casa de un expresidente.



La orden judicial para la redada citó tres estatutos penales, incluido uno que se rige por la Ley de Espionaje, que tipifica como delito obtener o retener ilegalmente información de seguridad nacional, y otro sobre la obstrucción de una investigación federal.



Trump, que evalúa volver a presentarse como candidato presidencial en 2024, ha denunciado con vehemencia la redada del FBI.



"Estos matones políticos no tenían derecho bajo la Ley de Registros Presidenciales a asaltar Mar-a-Lago y robar todo lo que estuviera a la vista, incluidos pasaportes y documentos privilegiados", dijo Trump en las redes sociales el viernes.



"Incluso irrumpieron en mi caja fuerte con un ladrón de cajas fuertes. ¿Pueden creerlo?", escribió.



"¡En este momento estamos viviendo en un país sin ley, que resulta ser, también, una nación fallida!"



El expresidente presentó una demanda el lunes instando a un tribunal a nombrar a una parte independiente para revisar los archivos incautados en la redada del FBI en busca de materiales protegidos por privilegio personal.



Ello podría potencialmente bloquear el acceso de los investigadores a los documentos.



El expresidente no presentó su demanda ante el tribunal federal de Fort Lauderdale, Florida, que fue el que emitió la orden original, sino en el más distante Fort Pierce, cuyo único juez fue designado por él.