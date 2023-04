Brasil y China urgieron este viernes a los países desarrollados a cumplir su promesa de financiar acciones para combatir el cambio climático en naciones más pobres, durante una visita oficial del presidente Lula da Silva a su homólogo Xi Jinping en Pekín.



"Urgimos a los países desarrollados a honrar sus obligaciones no cumplidas de financiamiento climático y a comprometerse con su nueva meta colectiva, que va mucho más allá de USD 100.000 millones por año", dijeron ambos países, en un comunicado conjunto tras una reunión entre Xi y Lula.



Tras unas duras negociaciones, la conferencia del clima de la ONU de Egipto (COP27) concluyó en noviembre un acuerdo político para crear un fondo con el que compensar a los países más vulnerables por las pérdidas y los daños sufridos a causa del cambio climático.



Los países pobres y en desarrollo han pedido este fondo desde hace tres décadas.



Su argumento es que históricamente han contribuido apenas al calentamiento global, pero sufren más las consecuencias de unos efectos climáticos extremos, cuya intensidad y frecuencia aumentaron según la comunidad científica.



En 2009, los países desarrollados prometieron que a partir de 2020 desembolsarían 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países pobres a adaptarse al cambio climático y a disminuir sus emisiones, y al mismo tiempo emprender la transición energética.



Y ese monto de 100.000 millones de dólares, que no ha sido completado, debe ser aumentado en principio a partir de 2025.



La COP27 optó por aplazar la decisión al respecto a la conferencia del clima que se celebrará en noviembre de 2024.



Lula prometió aumentar las metas de reducción de gases de efecto invernadero acordadas por Brasil en el Acuerdo de París y reactivar el Fondo Amazonía de financiación internacional para proteger la selva, considerada vital en la lucha contra el cambio climático.



China es el segundo contribuyente histórico del calentamiento global en un 11%, sólo por detrás de Estados Unidos (20%), según la plataforma especializada Carbon Brief.



Sin embargo, China se aferra al estatus de país en desarrollo que se le otorgó en 1992.