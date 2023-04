Putin firma ley que impide salir de Rusia a quienes evadan la movilización militar

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este viernes una legislación aprobada anteriormente por la Duma que contempla sanciones y castigos si un ciudadano evade la movilización militar, como la prohibición de salir de Rusia.



La ley, publicada este viernes en el portal de información jurídica de Rusia, pretende corregir los fallos y deficiencias que se produjeron cuando Putin anunció una "movilización parcial" para reclutar hasta a 300.000 personas en el marco de la guerra de Ucrania. En aquel entonces numerosas personas huyeron del país para evitar ser movilizadas.



La ya aprobada legislación impedirá a aquellos que estén en edad de ser movilizados salir de Rusia, así como obtener préstamos o registrar bienes inmuebles, entre otras, en el caso de que no respondan a las citaciones. También impulsa la creación de un registro electrónico para facilitar el proceso, según ha informado la agencia de noticias TASS.



El texto recoge la obligación del ciudadano de informar de su decisión de ser movilizado en una comisaría militar o a través del portal de Servicios del Estado. Asimismo, si la citación no es enviada, será responsabilidad de la persona avisar al órgano competente. En caso de no hacerlo, recibirá un aviso sobre restricciones de viaje.



Ante la aprobación de la medida, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aclaró el martes en declaraciones a la prensa que por el momento "no hay planes" para convocar una segunda ola de movilización militar en Rusia en el marco de la guerra de Ucrania.