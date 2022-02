El angustiante relato del vallecaucano sobreviviente al naufragio en Florida, EE.UU.

Juan Esteban Montoya, de 22 años y oriundo de Guacarí, es el único sobreviviente del naufragio ocurrido en la costa de la Florida (Estados Unidos), donde 39 personas perdieron la vida cuando el motor de la embarcación en la que andaban dejó de funcionar.



Montoya, quien salió desde las Bahamas hacia EE.UU. para encontrarse con su madre Marcia Giraldo, iba acompañado de su hermana menor, María Camila Montoya, de 18 años, quien no soportó el golpe constante de las olas, la falta de agua, el frío y murió.



“Los motores del bote dejan de funcionar y por ese motivo quedamos en altamar flotando, hasta que el mar se pico y comienzan a haber olas gigantes de 4 o 5 metros de altura que pasan por encima del bote, y como este está estático, el agua empieza a quedar adentro del mismo y comenzamos a inundarnos, por lo que el bote se voltea”, narró el joven en una transmisión que realizó Noticias Telemundo.



“Después de que el bote se voltea, unas 15 personas se agarran de varias partes del motor. Todo el mundo trataba de agarrarse pero no todos no fue posible y poco a poco fueron muriendo", agregó.



Le puede interesar: Exportaciones aumentaron 44,7% en diciembre, según Dane

Según relató Esteban, él se encontraba decidido a sobrevivir para poder contarles a sus padres lo que le pasó a su hermana.



"Me duele mucho, mucho, mucho perderla, porque gasté toda la energía que pude cuando ya no tenía, buscándola", pero "fue imposible encontrarla".



“Estos días han sido bastantes difíciles por la ausencia de mi hermana. Entre más días pasan, el dolor es más grande”, agregó.



Así mismo explicó cómo fue el proceso de su rescate, el cual se llevó a cabo gracias a unos "ángeles".



“Estaba boca abajo en el bote cuando escuché algo y sentí que me golpeaba una ola, luego miré y hacía un costado y había un bote cerca. No los saludé ni les hice señas, vinieron a mí y me dijeron que me ayudarían. Eran ángeles, para ser honesto", subrayó.



Lea además: Falleció Jorge Arturo Sanclemente, quien fuese Subdirector de El País durante 28 años

Rescate de Montoya

Algunos reporteros que se encontraban en la rueda de presnsa que dio de Montoya, le preguntaron que lo impulsó a movilizarse junto con su hermana a Estados Unidos, a lo que respondió: "Mi sueño era encontrarme con mi madre y buscar progreso en mi vida y en la vida de mi familia".



"Lo que me sucedió a mi es algo desastroso, no deseo que a nadie más le ocurra. Es mejor que no lo hagan. Yo viví muchos golpes en el cuerpo cuando me golpeaban las olas y estaba mal mentalmente", agregó.



Por otro lado, su madre señaló que fue "la fe y la esperanza" lo que salvo a su hijo. "Todo eso fue lo que logró que mi hijo saliera con vida de esta gran tragedia".



Estatus legal

En cuanto a su estatus legal, poco comentó su abogada, Naimeh Salem, pues aseguró que entre menos detalles se comenten será mejor para su caso. Aseveró además que Montoya cuenta con "varias alternativas".



“Hasta ahora no hay cargos, y mientras no hayan cargos no hay una investigación criminal, por lo que ahora estamos con la meta de pedir asilo político por las dificultades que enfrentaba Juan Esteban en su país”, mencionó la abogada a Noticias Telemundo.



Agregó también que: "toda persona que entra a los Estados Unidos sin una visa enfrenta un proceso de deportación, para eso él tiene varias defensas para poder quedarse y ganar su caso”.



En cuanto a las personas a bordo del bote, Montoya señaló que eran de diversas nacionalidades como República Dominicana, Haití, Bahamas y Jamaica. Además de ello mencionó que en la embarcación había "un bebé y varias niñas jóvenes" acompañando a sus familias en el viaje.