"Crisis superpuestas" ensombrecen panorama económico de América Latina, según jefe del BID

El nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, dijo este sábado en Panamá ante los responsables de finanzas de las naciones de América Latina y el Caribe que las perspectivas económicas de la región se ven ensombrecidas por "crisis superpuestas".



Goldfajn encabeza la asamblea anual del BID, a la que asisten los gobernadores de los 48 países miembros del Banco, en su mayoría ministros de Finanzas, tras una semana negra para el sistema bancario de Estados Unidos y Europa.



"Las perspectivas futuras [de la región] se ven afectadas por las consecuencias de las crisis superpuestas que pasamos: desde la pandemia (de covid-19) hasta la invasión rusa de Ucrania, con deudas más altas e inflación récord, inseguridad alimentaria y energética y, por supuesto, la crisis climática", subrayó el timonel del BID, quien no mencionó las turbulencias en el sector bancario.



"Es de vital importancia que hoy pensemos en estos desafíos que van más allá de los países individualmente, son problemas regionales y globales", añadió el economista brasileño en un discurso ante los gobernadores del Banco y el mandatario panameño, Laurentino Cortizo.



La asamblea del BID culminará el domingo con la divulgación de un informe macroeconómico con datos y pronósticos para la región.



El cónclave comenzó el jueves con debates de funcionarios, empresarios y expertos, en medio de inquietudes tras la quiebra de tres bancos en Estados Unidos, entre ellos el Silicon Valley Bank, así como dificultades en el First Republic estadounidense y el suizo Credit Suisse, cuyas acciones se han desplomado.



En estos foros, que continuaron el viernes, no fueron abordadas las tempestades en el sistema bancario, pero Goldfajn anticipó que los temas de "coyuntura" serán tratados por los gobernadores del BID en sus deliberaciones a puertas cerradas.



Goldfajn señaló en su discurso que les dijo este sábado a los gobernadores, en una sesión a puertas cerradas, que "los gobiernos deben superar las plagas históricas de la pobreza y la desigualdad, aumentar la productividad y acelerar el crecimiento, al tiempo que afrontan eventos climáticos más frecuentes, y con recursos escasos".



"Nada de esto es fácil", resaltó Goldfajn, quien tomó las riendas del BID hace dos meses. "Los desafíos que enfrentamos no fueron creados de la noche a la mañana y no los resolveremos en un día. Pero [...] con paciencia y persistencia podemos lograr un progreso impresionante", añadió.

"Contagio puede ser rápido"

Existe inquietud de que las turbulencias en el sector bancario puedan afectar a América Latina y el Caribe, pues la caída de tres bancos en menos de una semana en Estados Unidos marca las peores quiebras desde la crisis financiera de 2008.



"Hay que estar atentos porque en los mercados financieros el contagio puede ser muy rápido", declaró a la AFP el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel.



"Las reacciones del mercado sí nos pueden llegar a nuestros países. De hecho el precio de las materias primas estos días han estado cayendo y al bajar las materias primas se debilitan nuestras propias monedas", agregó.



Marcel explicó que "en la medida en que las intervenciones de los banco centrales sean efectivas, eso se puede ir cambiando, pero siempre y cuando no aparezcan otro tipo de situaciones complejas".

"Proyecto regional amazónico"

Además, Goldfajn encabezó un encuentro con ministros de países amazónicos y donantes para buscar vías de financiamiento de programas de conservación en uno de los mayores pulmones del planeta.



"Es hora de aumentar la ambición, hasta el nivel que requiere la Amazonía", señaló el titular del BID en esta cita, según un comunicado del BID.



"Hemos de colaborar con todos los países vecinos, actuando como un integrador regional para la Amazonía, y confiamos en el BID para eso", dijo por su parte la ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil y gobernadora del BID, Simone Tebet, citada en el comunicado.



El BID, creado en 1959 y con sede en Washington, es una de las fuentes principales de financiamiento a largo plazo para la región y en el marco de esta asamblea algunos países firmaron contratos de créditos con el Banco.



Chile suscribió un préstamo por 1.000 millones de dólares para créditos a pequeñas y medianas empresas, y Honduras otro por 75 millones de dólares para programas contra la pobreza.



Por su parte, el presidente Cortizo agradeció el apoyo del BID a Panamá y expresó su confianza en que las decisiones que se adopten en esta asamblea "serán beneficiosas" para los países de la región.



En la cita del BID se encuentra el candidato designado por el presidente estadounidense, Joe Biden, para dirigir el Banco Mundial, Ajay Banga, quien viene de una gira por naciones de África y Europa.



Tradicionalmente el candidato nominado por Washington se convierte en el nuevo presidente del Banco Mundial.