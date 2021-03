Continúan operaciones para desencallar buque que bloquea el canal de Suez

Natalia Moreno Quintero

El incidente del portacontenedores 'Ever Given' ocurrió el martes, al parecer por fuertes vientos y una tormenta de arena.

Remolcadores y dragas hacen todo lo posible para desencallar el portacontenedores de 400 metros de eslora que desde hace cuatro días bloquea el canal de Suez y afecta duramente al flete marítimo, aunque no se sabe si se tardará días o semanas en abrirse de nuevo esta ruta comercial clave entre Europa y Asia.



La empresa encargada de la operación de "salvamento" del 'Ever Given' aseguró que podrían transcurrir "días o incluso semanas", antes de que se reanude el tráfico en el canal por el que pasa, según los expertos, 10 % del comercio marítimo internacional.



El incidente, ocurrido el martes debido probablemente a violentos vientos combinados con una tormenta de arena, ha provocado importantes atascos.



Según la revista especializada Lloyd's List unos 200 navíos están bloqueados en las dos extremidades y en la zona de espera situada en mitad del canal. Ello ha causado grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales.



El gigante del transporte marítimo Maersk y el alemán Hapag-Lloyd indicaron que contemplaban desviar sus barcos y pasar por el Cabo de Buena Esperanza, un desvío de 9000 kilómetros y 10 días suplementarios bordeando el continente africano.



Sin embargo, los costes globales son elevados en el ámbito del transporte marítimo de mercancías en contenedores, con una estimación de unos 5.100 millones de dólares por día en dirección de Europa (4.300 de euros millones) y 4.500 millones (3.800 millones de euros) hacia Asia, según Lloyd's List.

"Quizá semanas"

Desde el miércoles, la Autoridad del Canal de Suez (SCA, egipcia) intenta desencallar el buque, de más de 220.000 toneladas.



"Se están utilizando remolcadores y dragas para romper las rocas" e intentar liberar la embarcación, declaró a la AFP una responsable de la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del barco.



Según la SCA, se tendrán que retirar entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena para llegar a entre 12 y 16 metros de profundidad y poder poner a flote el colosal portacontenedores.



Una importante marea alta prevista al inicio de la próxima semana podría ayudar a los equipos técnicos.



Egipto ha recibido varias propuestas de ayuda internacional, entre ellas de Estados Unidos, y este viernes de Turquía, que ofreció un gran remolcador.



Mohab Mamish, consejero del presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi en materia portuaria, indicó el jueves a la AFP que la navegación se reanudaría "en 48 o 72 horas como máximo".



"Tengo experiencia en varias operaciones de salvamento de este tipo y, como expresidente de la Autoridad del Canal de Suez, conozco cada centímetro del canal", agregó Mamish, quien supervisó la reciente ampliación de esta vía marítima, muy frecuentada.



Pero horas antes, la sociedad holandesa Smit Salvage advirtió que la operación podría durar "días, incluso semanas".



La sociedad que explota el buque, Evergreen Marine Corp, con sede en Taiwán, encomendó a Smit Salvage y a la empresa japonesa Nippon Salvage crear un "plan más eficaz" para desencallar el navío. Los primeros expertos llegaron el jueves.



Smit Salvage ha participado en grandes operaciones de rescate, como el submarino nuclear ruso Kursk y el crucero italiano Costa Concordia.

Incidentes "raros"

Cerca de 19.000 barcos han atravesado el canal en 2020, según la SCA, un promedio de algo más de 51 navíos por día.



Según un informe de Allianz Global Corporate & Specialty sobre la seguridad marítima, "el canal de Suez presenta un excelente balance de seguridad en su conjunto, y los incidentes de navegación son extremadamente raros, con 75 incidentes en la última década".



Según la periodista británica Rose George, autora de un libro sobre transporte marítimo, éste "aporta 90 % de todo" lo que "necesitamos y por ello somos fundamentalmente dependientes" de él.



Según ella, "más de dos tercio de los accidentes marítimos son debidos a errores humanos".