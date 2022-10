Conmoción en París por el asesinato de una niña de 12 años que fue hallada en un baúl

La fiscalía francesa inculpó este lunes a una mujer de 24 años por el asesinato de una niña de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en un baúl, en un caso que ha causado conmoción.



La mujer, que presentaría problemas psicológicos, fue imputada por homicidio, y violación con actos de tortura y barbarie, y puesta bajo detención, indicó a AFP una fuente judicial.



También se ordenó la detención de un hombre de 43 años, que habría acogido y transportado a la presunta autora del homicidio.



El cuerpo sin vida de Lola apareció el viernes por la noche en una zona común del edificio en el que vivía en París, después que sus padres señalaran la desaparición de la joven que no regresó de su centro educativo situado a pocos metros.



Lea aquí: Los principales acontecimientos ocurridos en Irán un mes después de la muerte de Mahsa Amini



La mujer, detenida el sábado de madrugada al noroeste de París, aparece en las imágenes de videovigilancia del inmueble donde residía la colegiala.



Un testigo también señaló la presencia de esta mujer, que le habría pedido ayuda para desplazar un gran baúl, según varios medios.



Según la autopsia, Lola murió asfixiada, según una fuente próxima a la investigación. Las primeras comprobaciones señalaron importantes heridas en el cuello.



La investigación intenta determinar qué motivó y qué ocurrió desde la desaparición de la menor hasta el descubrimiento de su cadáver por un habitante de calle de 42 años.



En el centro de secundaria Georges Brassens, donde estudiaba la menor, el sentimiento era este lunes de miedo y de incredulidad. En la mañana, los representantes de los padres y madres de alumnos se organizaron para acoger a los adolescentes.



"Mi hija tiene miedo. No quiso venir hoy", confía una madre, que pidió el anonimato. Mafy, otra madre de 45 años y cuyo hijo iba a clase con Lola, asegura que este "no quiere comer nada" desde el viernes.



El ministro de Educación, Pap Ndiaye, acudió también este lunes al centro, donde participó en un minuto de silencio en la sala de profesores y en el aula de Lola, según el ministerio.



Las autoridades desplegaron una unidad de apoyo psicológico para los alumnos, profesores y padres conmocionados por el drama ocurrido en este concurrido barrio familiar.



La alcaldesa de París y otros responsables políticos expresaron este lunes su conmoción por la muerte de la menor.



"París llora a la pequeña Lola. Nuestros pensamientos están con ella y su familia", tuiteó la regidora Anne Hidalgo, quien visitó este lunes el centro de secundaria en el noreste de capital francesa.