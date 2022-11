China ordena confinamiento anticovid en Zhengzhou luego de violentas protestas

Las autoridades de Zhengzhou, sede de la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, ordenaron confinar varios distritos de esta ciudad en medio de un brote de covid-19 que ha desencadenado pánico y violentas protestas.



Los residentes del centro de Zhengzhou no deben dejar sus casas "salvo que sea necesario", indicó el miércoles por la noche el gobierno local.



Además, no pueden salir de la zona si no presentan un test negativo de covid y obtienen permiso de las autoridades, añadió.



Lea aquí: Doble atentado terrorista dejó un muerto y varios heridos en Jerusalén



La restricciones, que durarán al menos cinco días a partir de la medianoche del viernes, afectarán a más de seis millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de esta ciudad en el centro de China.



El aviso del gobierno también exige a los residentes de ocho distritos que se sometan a un test de covid diario durante este periodo.



Esta orden llega después del estallido de violentas protestas en el vasto complejo industrial en la ciudad de la firma tecnológica Foxconn, donde se ubica la mayor producción de teléfonos iPhone del mundo.



Lea aquí: Rusia destroza las infraestructuras de Ucrania y confía en el "éxito" de su ofensiva



La fábrica impuso por su cuenta restricciones anticovid durante un mes para evitar la proliferación de contagios entre su plantilla.



El mes pasado aparecieron imágenes de trabajadores huyendo de la fábrica a pie entre acusaciones de malas condiciones laborales en el recinto.



El gobierno municipal de Zhengzhou dijo el miércoles que el brote en la ciudad era "todavía grave y complicado".



El gigante asiático anunció este jueves un récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, con 31.454 nuevos casos, una cifra relativamente baja en una población de 1.400 millones de personas.



De estas nuevas infecciones, 675 se registraron en Zhengzhou, la gran mayoría asintomáticas.