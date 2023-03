Central nuclear de Estados Unidos detectó en noviembre una fuga de agua contaminada

La empresa Xcel Energy anunció este jueves que en noviembre detectó y trató una fuga de agua contaminada con tritio en una central nuclear al norte de Estados Unidos, e indicó que no representaba "ningún riesgo" para los habitantes y el medioambiente.



La fuga se limitó "al lugar de la planta" en Monticello, cerca de Mineápolis, y el agua contaminada "no se detectó por fuera de las instalaciones ni en el agua potable local", dijo Xcel Energy en un comunicado.



Entérese aquí: Las víctimas del ciclón Freddy suben a 326 en Malaui



La situación "no representa un riesgo para la seguridad y salud de la población local ni para el medio ambiente", agregó la empresa.



El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno.



La fuga se confirmó el 22 de noviembre, dijo Xcel Energy, y se reportó inmediatamente a la Comisión Reguladora Nuclear Estadounidense (NRC) y al estado de Minnesota, donde está la planta.



En un comunicado aparte, la Agencia de Control de Contaminación de Minnesota (MPCA) dijo que sus funcionarios están "supervisando los esfuerzos de Xcel Energy para limpiar" la fuga de agua.



Lea además: Video: EE.UU. publica imágenes de su dron interceptado por cazas rusos



"La fuga se detuvo y no llegó al río Misisipi ni a las fuentes de agua potable", agregó.



Chris Clark, funcionario de Xcel Energy, dijo que la compañía sigue "recolectando y tratando el agua potencialmente afectada, mientras monitorea regularmente las fuentes cercanas de agua subterránea".



Xcel Energy estima que hasta el momento ha recuperado aproximadamente el 25% del tritio liberado.