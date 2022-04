Biden le habría confirmado a Obama que se presentará a la reelección en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha comunicado a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, de quien fue 'número dos', que prevé presentarse a la reelección en los comicios de 2024, a pesar de su avanzada edad, según fuentes citadas por el portal The Hill.



El futuro político de Biden ha sido motivo recurrente de especulaciones antes incluso de imponerse en las elecciones de 2020, puesto que al tomar posesión ya se convirtió en el presidente de más edad en hacerlo --78 años--. Si se presenta de nuevo y sale victorioso, tendría 82 años en enero de 2025.



Ya en marzo, durante una rueda de prensa, Biden deslizó que sería "muy afortunado" de poder repetir en 2024 con Donald Trump como rival en el frente republicano, y el presidente ya habría comenzado a trasladar este deseo a su círculo más cercano, incluido Obama.



"Cree que es el único que puede derrotar a Trump", ha dicho una de las fuentes citadas por The Hill, a pesar de que la popularidad de Biden ha caído en los últimos meses. Según un sondeo publicado la semana pasada por CNBC, sólo un 38 por ciento de los estadounidenses respalda su gestión.



Parte de los demócratas dudarían de las posibilidades de la vicepresidenta, Kamala Harris, a pesar de que ya se vio a la antigua senadora como potencial candidata presidencial cuando Biden la eligió como compañera de fórmula.



Harris ha esquivado por ahora las preguntas a este respecto y en una entrevista a NBC aseguró este año que no quería entrar en "cotilleos de instituto" sobre las futuras elecciones. Asimismo, afirmó que no había hablado del tema con Biden.