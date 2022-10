Biden dice que un "Armagedón" nuclear vuelve a acechar el mundo desde la Guerra Fría

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el mundo está acechado por un "Armagedón" nuclear por primera vez desde la Guerra Fría.



"No nos hemos enfrentado a un posible Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles" en Cuba en 1962, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos del partido Demócrata en Nueva York.



El presidente Vladimir Putin "no bromea" cuando amenaza con usar armas nucleares para continuar su invasión de Ucrania, dijo Biden.



El mandatario hizo inusualmente fuertes comentarios sobre los riesgos creados por las amenazas nucleares de Putin mientras hablaba a partidarios demócratas en la casa de James Murdoch en Manhattan, hijo del magnate de los medios Rupert Murdoch.



Biden hizo referencia al desafío nuclear que la entonces Unión Sovietica inició, al estacionar misiles en Cuba, en un rango de alcance cercano a Estados Unidos.



"Por primera vez desde la crisis de misiles en Cuba, tenemos una amenaza directa del uso de armas nuclares, si de hecho las cosas siguen por el camino que van".



Putin ha hecho amenazas apenas veladas sobre el uso de armas nucleares si llega a considerar agotadas las opciones en Ucrania para frenar la fuerte resistencia Kiev, apoyado en occidente.



Expertos opinan que pueden darse posibles ataques tácticos con armas relativamente pequeñas. Pero Biden advirtió que aun un ataque táctico en un área limitada podría desencadenar un conflicto mayor.



"Tenemos a un tipo, que conozco bastante bien", dijo Biden. Putin "no bromea cuando habla sobre el potencial uso de armas nucleares tácticas, o de armas químicas o biológicas, porque su ejército es, digamos, significativamente menos capaz".



"Sin embargo, no creo que exista la capacidad de fácilmente (usar) un arma tactica nuclear y no terminar con un Armagedón", aseguró Biden.



"Estoy tratando de imaginar cual es la salida de Putin", dijo Biden. ¿Dónde encuentra una salida? ¿Dónde se ve él mismo en una posición que no solo pierde prestigio, sino un poder significativo en Rusia?", añadió.