Autoridades de EE.UU. buscan impedir que Meta compre aplicación de realidad virtual

El regulador de la competencia de Estados Unidos (FTC) anunció el miércoles que inició acciones legales contra Meta (Facebook, Instagram) para evitar que compre Within Unlimited y su aplicación de ejercicios físicos mediante realidad virtual, Supernatural.



La agencia federal considera que la compra es "ilegal" porque amenaza con limitar las opciones de los consumidores y aumentar los precios, en tanto el gigante californiano de las redes sociales ya es un actor dominante en este mercado.



"En lugar de jugar el juego de la competencia, Meta está tratando de comprar su ascenso a la cima", dijo en un comunicado John Newman, subdirector de competencia de la FTC.



"Meta ya tiene una exitosa aplicación de fitness VR y tiene capacidad de competir con la popular aplicación de Within, Supernatural. Pero Meta elegida participación comprar en el mercado en lugar de ganarla por mérito. Es una adquisición ilegal", agregó.



Según la FTC, la operación frenaría la innovación en este sector.



"El expediente de la FTC se basa en ideología y especulación, no en evidencia", respondió un portavoz de la empresa consultada por AFP.



"La idea de que esta adquisición pueda perjudicar a la competencia en un campo tan dinámico (...) como el ejercicio físico simplemente conectado no es creíble", afirmó.



El grupo californiano ya estaba en la mira de las autoridades reguladoras de la competencia.



Se enfrenta a numerosas investigaciones y denuncias por abuso de posición dominante en los mercados de redes sociales y publicidad online.



La FTC lo acusa de monopolio ilegal en el mercado de las "redes sociales personales".



Además, acusa al grupo de haber "comprado o enterrado ilegalmente a nuevos innovadores cuando su popularidad se convirtió en una amenaza existencial", en referencia a Instagram y WhatsApp.



El otoño pasado, Facebook se cambió el nombre a Meta para marcar un giro hacia el "metaverso", un universo paralelo en realidad aumentada y virtual promocionado como el futuro de Internet.



Y a finales de octubre, la compañía trabajó un acuerdo con Within para comprar la puesta en marcha y su aplicación, que ya utilizan millas de personas a través de los visores de realidad virtual de Oculus, que también pertenecen a Meta.



El monto de la transacción no fue revelado.



"Juntos, exploraremos formas de mejorar los dispositivos para facilitar el ejercicio en la realidad virtual y alentar a otros desarrolladores a diseñar nuevas experiencias de acondicionamiento físico para la realidad virtual", dijo Oculus en un comunicado.



"Creemos que el deporte va a triunfar (en el metaverso), lo que permitirá que varias aplicaciones de fitness de terceros tengan éxito".



Meta tiene previsto publicar el miércoles sus resultados trimestrales, que serán seguidos de cerca: a finales del año pasado, el grupo perdió usuarios en Facebook por primera vez y lucha por hacer frente a la competencia de TikTok.