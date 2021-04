Así lograron que el helicóptero Ingenuity volara con éxito en Marte

angela marcela alvarez

Ingenuity no está recogiendo datos científicos sobre Marte ni ayudando a buscar vida microbiana pasada.

La Nasa hizo historia este lunes al conseguir que el pequeño helicóptero Ingenuity volara con éxito en Marte, convirtiéndose en la primera aeronave a motor que realiza un vuelo en otro planeta.



A continuación, algunos datos fundamentales sobre Ingenuity.

Tecnología en pruebas

El primer vuelo del mini helicóptero duró 39,1 segundos desde que se elevó a una altura de tres metros hasta que regresó después a la superficie de Marte.



Pese a que tiene capacidad para volar durante 90 segundos y cubrir una distancia de hasta 300 metros, sus viajes de prueba son intencionalmente reducidos ya que solo pretenden probar que la tecnología funciona correctamente.



Otras demostraciones tecnológicas anteriores incluyen la del rover del Mars Pathfinder, Sojourner, que fue el primero en explorar otro planeta en 1997.



Se espera que algún día, un futuro avión pueda ayudar a revolucionar la exploración de cuerpos celestes yendo más lejos y más rápido que los rovers, consiguiendo llegar además a zonas de difícil acceso.



La Nasa se prepara ya para enviar Dragonfly -un helicóptero de aterrizaje mucho más grande- hasta Titán, la luna helada de Saturno, donde realizará numerosas salidas en busca de vida extraterrestre.



Dragonfly despegará en 2026 y debe alcanzar su destino en 2034.



Contra el frío

Encajado en la parte inferior del Perseverance, el primer objetivo de Ingenuity fue soportar el despegue de la Tierra, la travesía por el espacio y aterrizar en Marte.



Una vez allí, tenía que ser desbloqueado y desplegarse en la superficie marciana, mientras el Perserverance se alejaba lo suficientemente rápido para no proyectar su sombra sobre él, lo que no hubiera permitido que se cargaran sus paneles solares.



Eso era necesario para que Ingenuity pueda utilizar sus propios calentadores internos y sobrevivir así en la fría noche marciana.



Las temperaturas en el Crater Jezero, justo al norte del ecuador, descienden hasta los -90 grados Celsius, que podrían quebrar los componentes electrónicos del helicóptero.



El mero hecho de elevarse en la compleja atmósfera de Marte -con apenas un 1% de la densidad de la terrestre- ya significa un desafío tecnológico mayor.



Los ingenieros del laboratorio Jet Propulsion pasaron seis años desarrollando una nave que fuera ultraligera, aunque lo suficientemente potente para lograr el vuelo.



Sus rotores, que miden 1,2 metros, giran a 2.400 rpm, unas cinco veces más que un helicóptero en la Tierra. La estructura mide 0,49 metros de altura y pesa solo 1,8 kilos.



Ingenuity se ve beneficiada en tanto por la débil gravedad de Marte, de apenas un tercio que la de la Tierra.

Contratiempo

SU primer vuelo estaba planeado para el 11 de abril, pero fue pospuesto después de que el helicóptero no lograra ejecutar con éxito una prueba de alta velocidad de sus rotores dos días antes.



La Nasa identificó un problema de software, en concreto un contratiempo con el "temporizador de vigilancia" que alerta a Ingenuity de potenciales problemas y detiene sus procesos si cree haber detectado un error.



Los ingenieros hicieron un ajuste de codificación que solucionó el contratiempo y le permitió pasar correctamente al "modo de vuelo".



Aunque el equipo de Ingenuity -liderado por el ingeniero birmano-estadounidense MiMi Aung- solo tenía un 85% de convencimiento en que la solución fuera eficaz.



En caso de que no hubiera funcionado, tenían otra idea muy socorrida ante cualquier duda técnica en cualquier parte del mundo: reinstalar el software de vuelo y reiniciarlo.



Al no poder ser pilotado por un humano debido a su gran distancia de la Tierra, Ingenuity está pre-programado con ciertos parámetros, y también toma por sí mismo decisiones clave durante el vuelo, usando los datos de sensores y cámaras.

Un trozo (literal) de historia

Más de un mes después de que Ingenuity llegara a Marte, la Nasa anunció que había un integrante sorpresa en la misión: rodeando un cable en la parte de abajo del panel solar del helicóptero hay un pequeño trozo de tela que fue parte del ala de la histórica aeronave que usaron los hermanos Wright en 1903.



Ese avión, que recorrió 36 metros en un viaje de 12 segundos sobre Carolina del Norte, marcó el comienzo de la era de los vuelos motorizados en la Tierra.



"Como homenaje a los dos innovadores fabricantes de bicicletas de Dayton, este primero de muchos aeródromos en otros mundos se conocerá ahora como el Campo de los Hermanos Wright", anunció el administrador asociado de la Nasa, Thomas Zurbuchen, tras el viaje inaugural de Ingenuity.