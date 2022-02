Así fueron los angustiosos minutos que vivió el Binomio de Oro durante el tiroteo en Paraguay

Miembros de la agrupación musical Binomio de Oro relataron la manera en la que vivieron el tiroteo que ocurrió durante su presentación en el escenario del Ja’umína Fest, desarrollado el pasado domingo en San Bernardino.



Según el relato de los artistas, el tiroteo que cobró la vida de dos personas, entre ellas Cristina 'Vita' Aranda, inició como una discusión, aparentemente inofensiva.



"Nos dimos cuenta que había un conato (inicio) de pelea a la izquierda de la tarima, pero la gente seguía cantando y uno por experiencia cuando hay alguna pelea sigue la música para que la gente se calme”, detalló en una entrevista para el medio abc, Israel Romero, líder de la agrupación.

​

El pollo 'Isra', como se le conoce a Romero, comentó que el lugar era grande, por lo que no escucharon ningún disparo, ni pensaron que se tratara de algo más que una discusión, sino hasta que los organizadores del evento los sacaron del lugar.



“Vimos a la gente como empujándose, era un recinto muy grande, nosotros no escuchamos ninguna detonación. Al finalizar nos hablamos y pensamos que era solo una pelea”, sin embargo, al llegar a su hotel se enteraron de las consecuencias fatales de los hechos.

Romero agregó en nombre de Binomio de Oro que: “nosotros estamos muy compungidos, nosotros amamos a Paraguay a su gente".



Durante la entrevista, el líder de la agrupación musical comentó su reacción a la muerte de Cristina y agregó que ora para que dios le dé fortaleza a su familia para afrontar la perdida.



"Cuando me enviaron la foto de esa linda pareja, de ella con su esposo y sus hijos, cuando vi eso, me dio un dolor en el alma que no se me pasa", relató, 'Isra'



Los artistas comentaron que los organizadores del evento cumplieron los protocolos de seguridad como se los habían planteado, sin embargo, no se conocen los protocolos de seguridad con los que contaba el público.

​

Al finalizar la entrevista con el medio local, Romero aseguró que su amor por Paraguay continua intacto y la agrupación musical volverá al país cada vez que sea invitada: “voy a estar viniendo todas las veces que me inviten, nos tratan con mucha belleza".