Ameba 'comecerebros' provoca muerte de un niño en Texas, EE.UU.

Un niño murió luego de ser infectado por la ameba Naegleria fowleri, también conocida como la ameba 'comecerebros', en un área de recreación acuática al aire libre en la ciudad de Arlington, en Texas (EE.UU.)



El menor, de quien las autoridades no revelaron mayores información, fue hospitalizado el 5 de septiembre con meningoencefalitis amebiana primaria, infección agresiva y rara causada por el mencionado microorganismo.



Tras permanecer en el centro asistencial por seis días, el pequeño falleció el pasado 11 de septiembre, según se reveló en un comunicado de prensa conjunto de Salud Pública del condado Tarrant y la ciudad de Arlington.



"Una investigación determinó dos posibles fuentes para la exposición del niño a agua que contenía la ameba: el hogar familiar en el condado Tarrant o el parque de recreación acuática al aire libre Don Misenhimer en Arlington. El 21 de septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaron la presencia de Naegleria fowleri activa en muestras de agua del parque, y determinó que el lugar en Arlington fue la fuente probable de exposición del pequeño", explicaron las autoridades.



Las autoridades de Arlington cerraron el parque Don Misenhimer desde el 5 de septiembre, justo después de la notificación de la enfermedad del menor, y decidieron cerrar el resto de lugares similares de la ciudad for el resto del año, como medida de precaución.



"Me rompe el corazón. Soy padre de cuatro, abuelo de cinco niños de 2 a 7 años. No puedo imaginar tener que enterrar a un hijo o un nieto así", dijo el alcalde de Arlington, Jim Ross, a la cadena Ktvt, citada por CNN.

Cabe resaltar que la Naegleria fowleri es un protozoario que se encuentra típicamente en lagos de agua dulce, ríos y aguas termales. También puede ser encontrada en agua del grifo mal tratada y piscinas mal cloradas, de acuerdo con los CDC.



El microorganismo infecta a las personas cuando el agua que contiene a la ameba entra al cuerpo a través de la nariz, situación que generalmente ocurre cuando las personas van a nadar o bucear. La Naegleria fowleri sube de la nariz al cerebro, donde destruye el tejido cerebral.



Entre los primeros síntomas de la infección se encuentran dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos. Posteriormente, la persona que contrajo la ameba puede presentar rigidez en el cuello, confusión, falta de atención a los demás y al entorno, pérdida del equilibrio, convulsiones y alucinaciones. Tras la aparición de los síntomas, la enfermedad tiene una rápida evolución y puede causar la muerte en un plazo de 1 a 12 días.

Bajos niveles de cloro, posible factor

Las autoridades confirmaron que el agua potable para el consumo de los habitantes de Arlington no se vio afectada, y que la calidad de la misma continúa cumpliendo las regulaciones de seguridad establecidas de manera estatal y federal.



Además, confirmaron que hicieron una revisión exhaustiva de los equipos y suministros, mantenimiento y políticas, procedimientos y capacitación de inspección de calidad del agua para garantizar espacios recreativos seguros.



En medio de estos encontraron 'grietas' en el programa de inspección diaria, que afectaron el cumplimiento de los estándares de mantenimiento.



Precisamente, los registros de dos de los parques de fuentes de agua -incluida la del Don Misenhimer-, mostraron que los empleados no registraron o no realizaron las pruebas la calidad del agua que se requieren antes de abrir las instalaciones cada día, entre ellas verificar el cloro.



"Cuando las lecturas del nivel de cloro estaban por debajo de los estándares estatales mínimos en esos lugares, el registro de inspección no reflejaba consistentemente qué medidas tomaron los empleados para volverlos a subir", explicaron en el comunicado.



Según las autoridades, "los documentos muestran que los niveles de cloración dos días antes de la última visita del niño estaban dentro de los rangos aceptables. Sin embargo, la siguiente lectura documentada, que ocurrió el día después de la visita del niño, muestra que el nivel de cloración había caído por debajo del requerimiento mínimo y que se agregó cloro adicional al sistema de agua".