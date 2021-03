Amazon dejará de vender libros que denominen lo Lgbtq como enfermedad

angela marcela alvarez

Amazon dijo a los legisladores estadounidenses que dejó de vender un libro sobre temática transgénero porque la compañía ya no ofrece material que trate la identidad sexual como una enfermedad mental, lo que le valió críticas el viernes del autor de la obra.



El mayor vendedor de libros del mundo explicó su decisión en una carta a un grupo de senadores republicanos que el mes pasado pidió explicaciones al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, de por qué el título "When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment" (Cuando Harry se convirtió en Sally: Respondiendo al momento transgénero) ya no estaba disponible en las plataformas de la compañía.



"En cuanto a su pregunta específica sobre 'When Harry Became Sally', hemos optado por no vender libros que enmarquen la identidad LGBTQ+ como una enfermedad mental", escribió el jueves el vicepresidente de políticas públicas de Amazon, Brian Huseman.



En la carta, Amazon explicó a los senadores Marco Rubio, Mike Lee, Mike Braun y Josh Hawley que miles de autores en todo el mundo, con "opiniones dispares", se han autoeditado con la herramienta Kindle Direct Publishing de Amazon.



"Como libreros, brindamos a nuestros clientes acceso a una variedad de puntos de vista, incluidos libros que algunos clientes pueden encontrar objetables", escribió Huseman.



"Dicho esto, nos reservamos el derecho de no vender cierto contenido".



El viernes, el autor de "When Harry Became Sally", el académico conservador Ryan Anderson, criticó a Bezos y Amazon por hacer "declaraciones falsas sobre mí y mi libro" cuando se lanzó en 2018. "Ahora Amazon, propiedad de Bezos, está repitiendo esas falsedades como justificación para cancelar mi libro".



Anderson también volvió a publicar una defensa que hizo en aquel momento de su escrito: "Por favor, cite el pasaje donde los 'llamo enfermos mentales'. No puede citar ese pasaje porque no existe".



El libro aborda una variedad de temas entre los que se encuentra la identidad de género, según el Wall Street Journal.



La decisión de Amazon se produce en medio de un agrio debate alimentado por conservadores que afirman que los demócratas, y hasta cierto punto los gigantes tecnológicos, buscan "cancelar" sus voces porque promueven puntos de vista opuestos o diferentes.