Alemania supera el millón de casos de covid-19 mientras Europa levanta algunas restricciones

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Alemania, golpeada con fuerza por la segunda ola de la pandemia de coronavirus, superó el viernes el millón de contagios, en un momento en que Europa comienza a levantar con cautela ciertas restricciones y el mundo espera una vacuna eficaz para las próximas semanas aunque persisten numerosas dudas.



El jueves, se anunció oficialmente que la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la universidad de Oxford requiere "un estudio adicional". El gobierno del Reino Unido anunció el viernes que había pedido a la Autoridad Reguladora de la Salud de los Medicamentos (MHRA) que evaluara la vacuna, que según los resultados preliminares tiene una eficacia media del 70%.



Alemania, puesta como un ejemplo de gestión durante la primera ola de la pandemia, se ha visto afectada de lleno por la segunda. El viernes había 1.006.394 casos registrados (+22.806 en 24 horas) y 15.586 muertes (+426), por lo que el país extenderá sus medidas de restricción hasta principios de enero, incluyendo el cierre de bares y restaurantes y la limitación de participantes en reuniones privadas.

"Todavía tenemos que hacer esfuerzos (...) el número de infecciones diarias sigue siendo demasiado alto", dijo la canciller Angela Merkel esta semana.

Acción de Gracias atípico

En todo el mundo, se registraron oficialmente más de 60 millones de casos de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, y han muerto más de 1,4 millones de personas.



En Estados Unidos, el país más enlutado, con más de 263.000 fallecidos, se contabilizaron 1.333 muertes en las últimas 24 horas y la celebración del Día de Acción de Gracias, el jueves, fue atípica.



El famoso desfile de globos gigantes que suele reunir a millones de personas en las calles de Nueva York se celebró sin público y se retransmitió por internet, con gran parte de las animaciones filmadas de antemano.



Los estadounidenses, acostumbrados a reunirse en familia para comerse un pavo en esta fiesta, recibieron mensajes contradictorios de sus dirigentes.



Por un lado el presidente electo Joe Biden pidió a la gente un "sacrificio" y les instó a no viajar, mientras el presidente saliente, Donald Trump, había animado el miércoles a "todos los estadounidenses a reunirse en sus casas y lugares de culto" .



En los últimos siete días casi siete millones de personas tomaron un avión en Estados Unidos, según la agencia TSA, responsable de los controles de seguridad en los aeropuertos, un aumento del 22% en comparación con la semana anterior.



El número de muertos en Estados Unidos podría aumentar hasta 321.000 para el 19 de diciembre, según la última previsión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Este viernes se celebra en el país el Black Friday, un día de grandes ofertas en el que miles de personas acuden a los comercios.

Bolsonaro no se vacunará

En América Latina y el Caribe hay ya 442.196 fallecidos por coronavirus y más de 12,7 millones de contagios.



En Brasil, segundo país del mundo en número total de muertos, con 171.460 fallecidos y 6.204.220 contagios confirmados, el presidente Jair Bolsonaro dijo que no se vacunará.



"Les digo, no lo haré (vacunarme)", afirmó, en un video subido a sus redes sociales el jueves. "Es mi derecho", agregó el mandatario, muy criticado por su gestión de la pandemia.



La OMS dio cuenta el 12 de noviembre de 48 proyectos de vacuna en el mundo que son objeto de ensayos clínicos en humanos y once de ellos están en fase 3, es decir, en la última.



Este viernes, Rusia anunció que firmó un acuerdo con el grupo farmacéutico indio Hetero para que produzca más de 100 millones de dosis anuales de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V y pueda suministrarla a su población.



"Hetero, uno de los principales fabricantes indios de medicamentos genéricos, aceptó producir en India más de 100 millones de dosis al año" de Sputnik V, anunció en un comunicado el Fondo Soberano Ruso (RDIF), uno de los principales financiadores de esta vacuna rusa, añadiendo que la producción empezará "a principios de 2021".

Mejora en Europa

Después de cuatro semanas de reclusión, Inglaterra también reabrirá las tiendas no esenciales y pondrá en marcha test masivos a principios de diciembre, aunque la gran mayoría de los residentes seguirá viviendo bajo severas restricciones.



Grecia, sin embargo, permanecerá confinada, al menos hasta el 7 de diciembre.



En Francia, la situación está mejorando ligeramente. Si se confirma la tendencia, el confinamiento se levantará el 15 de diciembre y será sustituido por un toque de queda, con una excepción para las noches del 24 y el 31 de diciembre.

Los pequeños comercios podrán reabrir sus puertas a partir del sábado, y se permitirá viajar en un radio de 20 km y durante tres horas. Sin embargo, los bares, restaurantes y salas de deportes permanecerán cerrados al menos hasta el 20 de enero.