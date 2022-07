Al menos un muerto y seis heridos deja tiroteo en Washington, Estados Unidos

Al menos un hombre ha fallecido y seis personas han resultado heridas en un tiroteo en la madrugada del sábado en la ciudad Renton, a casi 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos.



"El hombre que ha fallecido tiene 32 años (...), las otras seis víctimas han sufrido heridas de bala de distinta gravedad, y están recibiendo tratamiento en hospitales locales", ha informado el Departamento de Policía de Renton en un comunicado.



Dos de las víctimas --trasladadas al Centro Médico Valley, en Renton, y al Centro Médico Overlake, en Bellevue-- no tienen su vida en peligro, según el detective Robert Onishi, en declaraciones recogidas por el periódico 'Seattle Times'.



"Se desconocen las condiciones de las otras cuatro personas que están recibiendo tratamiento en el Centro Médico Harborview, en Seattle", ha añadido Onishi.



Asimismo, la Policía ha afirmado que no tiene información sobre la causa del incidente y que no ha realizado ningún arresto.



"Testigos escucharon una discusión seguida de un gran número de disparos", han asegurado los agentes, antes de pedir ayuda ciudadana para esclarecer el caso.