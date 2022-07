Al menos cinco personas resultaron heridas en un nuevo tiroteo registrado este domingo 10 de julio, en el histórico paseo marítimo de Coney Island, uno de los lugares más visitados durante el verano en Nueva York, Estados Unidos.



El hecho se registró sobre las 2:00 de la mañana, cuando un sujeto disparó contra un grupo de personas que se encontraban en una fiesta improvisada, según afirman medios locales.



Lea además: El incierto futuro de Twitter tras la caótica ruptura de negociaciones con Elon Musk



Entre los lesionados se encuentran una mujer que fue impactada por una bala perdida, "un hombre de de 31 años que quedó en estado crítico después de recibir una bala en la espalda en el paseo marítimo de Brooklyn", aseguró la Policía, de acuerdo con lo registrado por el New York Post.



Hasta el momento, no se han anunciado ningún arresto relacionado con el tiroteo, ni tampoco se conocen las causas del mismo.



Lea también: Partido gobernante de Japón se proyecta como ganador de elecciones tras asesinato de Abe



Con respecto a las otras tres personas que resultaron heridas de bala, se trata de dos mujeres, de 26 y 27 años, que recibieron disparos en la pierna izquierda. Además de un hombre de 36 años que recibió un disparo en la barbilla, según reportó el New York Post.



Cabe mencionar que el alcalde neoyorquino, Eric Adams, quien inició su mandato en enero, se impuso sobre sus rivales indicando que reduciría la violencia en la ciudad.