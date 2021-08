La presencialidad es posible en La Santiago

Han pasado varios meses en los que las clases virtuales han sido protagonistas en la vida de los estudiantes y profesores. La pandemia obligó a las universidades a adaptarse en cuestión de semanas a la virtualidad, migración que no fue sencilla.



En espacios como el campus universitario se forman las mejores amistades y se crean las mejores experiencias, la universidad es la época en la que exploras, intentas cosas nuevas y te conoces a ti mismo. Por ello, muchos estudiantes, maestros y colaboradores desean volver a la presencialidad.



La Universidad Santiago de Cali hace posible este deseo, brindando la oportunidad a todos sus estudiantes de tomar las clases de manera presencial, siendo él quien decide qué modelo se acomoda mejor a su situación particular y a sus necesidades. Esto en el marco de las autorizaciones dadas por los entes gubernamentales.



La institución ha realizado todas las adecuaciones necesarias para retomar de la mejor manera la prestación del servicio educativo en el campus, con las condiciones de calidad y bioseguridad. "Volver a los espacios académicos presenciales como parte integral del proceso formativo, el desarrollo psicosocial y la salud mental de nuestros jóvenes no da más espera", aseguró la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



Las aulas de clase cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para los estudiantes. Especial para El País

La Santiago ha mantenido la oferta académica de todas las clases en sus diferentes programas, cada profesor organiza las sesiones necesarias con su alumnado. En ese sentido, una dinámica usual es dividir el número de estudiantes para garantizar el óptimo y seguro desarrollo de las actividades propuestas .



Este modelo permite que todo el grupo de estudiantes tengan la posibilidad de asistir de manera presencial a la universidad; sin embargo, La Universidad respeta la decisión de aquellos alumnos que quieren estar de manera remota al 100%.



Desde febrero del 2021 tienen a todos sus profesores de manera presencial, en el campus, orientando las clases desde las aulas con apoyo de tecnología, y desde el 2020, siguen los lineamientos gubernamentales, y reactivaron las actividades presenciales en los laboratorios con los protocolos de bioseguridad y respetando los aforos permitidos.



Desde febrero del 2021 la universidad tiene a todos sus profesores de manera presencial en el campus, orientando las clases desde las aulas con apoyo de tecnología. Especial para El País

La Santiago muestra un compromiso constante con la comunidad universitaria, por ello, comprenden que hay estudiantes que por razones de salud, desplazamiento o situación económica no pueden estar presencialmente; pero tienen las condiciones y recursos para conectarse desde casa y no detener su proceso formativo. Siendo la flexibilidad un elemento muy atractivo ofrecido por la institución.



Si el estudiante decide asistir al campus, la Universidad ha dispuesto a todo su personal, también la infraestructura técnica y tecnológica para garantizar una formación de calidad. Sus docentes están en constante capacitación para el manejo de todas las herramientas virtuales y aseguran una experiencia innovadora en beneficio de sus estudiantes.



En cuanto a la movilidad, la Santiago tiene su sedes de Pampalinda y seccional Palmira de manera totalmente estratégica. Los estudiantes pueden acceder a la universidad, sin ningún tipo de dificultades, en el caso de Cali, la estación del servicio masivo Pampalinda se encuentra operando normalmente.



La Universidad sabe que lo presencial tiene valores fundamentales, como lo son el encuentro social, la interacción, el poder verse, compartir, dialogar y comunicarse corporalmente evidenciando emociones y sensaciones que, a veces, se pueden perder a través de una pantalla.



Por esto y más, la Universidad Santiago de Cali sigue demostrando que es para todos, adaptándose a las necesidades y deseos de sus estudiantes; garantizando así educación de calidad, y reiterando su compromiso con la salud física y mental de cada miembro que conforma su institución.