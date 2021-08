Estudia la carrera profesional del futuro en la Universidad Santiago de Cali

Uno de los mayores retos que tiene la sociedad por estos tiempos es lograr desarrollar un sistema energético que esté en constante crecimiento y sea económicamente viable, con fuentes de energía que sean amigables con el medio ambiente y garanticen el suministro.



“Colombia ya dio un salto histórico en la incorporación de energías renovables y hoy la transición energética del país es una realidad” afirma Diego Mesa, Ministro de Minas y Energías. Por esto, es importante saber que esta transición trae consigo componentes sociales, ambientales y económicos.



Lo que se busca en primera instancia es lograr mudar hacia un sistema energético más eficiente, poder eliminar las brechas energéticas y sobre todo luchar contra el inminente cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro país requiere la formación de talento humano en este tipo de energías.

La USC cuenta con laboratorios en energías renovables de manera virtual y física, con sus respectivos equipos en energía solar, eólica y biomasa.

Colombia necesita que los futuros estudiantes de pregrado se motiven a estudiar una de las carreras profesionales del futuro, la Ingeniería en Energías. La Universidad Santiago de Cali es consciente de la necesidad e importancia de este programa, y tiene como propósito institucional formar talento humano de forma integral que satisfaga las necesidades de la generación energética sostenible, no solo del Valle del Cauca, sino a nivel nacional.



El ingeniero en Energías en la sociedad será un factor de transformación, un cambio en el paradigma del aprovechamiento de recursos que nos da la naturaleza; además, ayudará a revertir o dejar de magnificar los problemas ambientales, y será un profesionista de vanguardia en esta tendencia internacional.



Estudiar Ingenieria en Energias en La Santiago te garantiza tener un perfil ocupacional amplio (que puede ser aplicado en empresas e instituciones que se encuentran en el sector industrial, agroindustrial, energético, residencial, transporte, educativo, entre otros). El futuro egresado se puede desempeñar en diferentes roles, tales como, Diseñador de sistemas de producción de energía, Evaluador de desempeño energético de sistemas, Analista de proyecciones de consumo y producción de energía, etc.



La USC cuenta con laboratorios en energías renovables de manera virtual y física, con sus respectivos equipos en energía solar, eólica y biomasa. Además de tener convenios con empresas en el sector energético para las visitas de campo de los estudiantes como Emcali, Celsia y los ingenios azucareros. Por otro lado, se ha adelantado una Spin Off en movilidad eléctrica, que consiste en diseñar e implementar desde baterías hasta bicicletas y vehículos eléctricos.



El Ingeniero Giovanni Andrés Vargas Galván, es el director de este pregrado y tiene de su lado un equipo de profesores totalmente capacitados que cuentan con estudios de maestría, doctorado, postdoctorado y con amplia experiencia en la industria. Afirmando la calidad académica en cada uno de los procesos del programa Ingeniería en Energías.



Para finalizar, la Universidad Santiago de Cali hace un llamado a las personas que residen en Cali, el Valle del Cauca y en general en todo el país, a estudiar esta carrera profesional tan determinante. La demanda de profesionales es y será bastante alta en esta área, con excelente remuneración económica como empleado, emprendedor o contratista.