Seccional Palmira de la USC, la mejor opción para cumplir sueños académicos

Años atrás estudiar en el Valle del Cauca significaba trasladarse hacia la capital, Cali, pues muchos no contaban con los recursos necesarios para hacerlo o no querían cambiar de residencia. Viajar hacia la universidad desde municipios aledaños puede ser una tarea bastante agotadora y costosa.



Con el tiempo las instituciones de educación superior empezaron a pensar y a trabajar por esa población que estaba desatendida, aquellos que deseaban entrar a la universidad, pero que por razones que no podían controlar veían su sueño frustrado.



La Universidad Santiago de Cali, con el objetivo de seguir brindando la mejor calidad académica a los mejores precios y cumpliendo su lineamiento de asequibilidad para todos, creó la Seccional Palmira, una sede que hace presencia en la zona centro norte del departamento y desde 1998 hace posible que estudiantes de Palmira, El Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria, entre otros, puedan pertenecer a la comunidad “Santiaguina”.



En esta seccional los estudiantes podrán cumplir su propósito de formarse como profesionales en los siguientes programas:



● Administración de Empresas

● Derecho

● Fisioterapia

● Medicina

● Enfermería



La USC cuenta con todas las herramientas y espacios para que sus estudiantes puedan aprender desde la práctica. Especial para El País

Esta sede también cuenta con los siguientes Técnicos, Tecnológicos y Técnicos Laborales:



● Técnico Profesional en Operación de Procesos Gastronómicos

● Tecnología en Dirección y Gestión de la Cadena Turística



Técnicos Laborales en:

● Auxiliar Contable y Financiero

● Auxiliar Administrativo

● Atención a la Primera Infancia

● Auxiliar de Mercadeo

● Bodega, Almacén y Centros de Distribución

​● Asesor de Contact Center

● Guía de Ecoturismo

● Animador de Deporte y Recreación

● Cocinero de Cocina Internacional

● Saneamiento Ambiental



Sin embargo, muchos tienen el pensamiento erróneo de que en las seccionales no se podrá vivir la experiencia educativa de la mejor manera, la seccional Palmira de la USC desmiente estas afirmaciones y brinda a su comunidad todos los servicios que necesitan para que su educación sea integral y de calidad.



Ahí, podrás encontrar infinidad de servicios como, un centro cultural y deportivo equipado con todos los implementos necesarios, los servicios médicos están a la disposición del estudiante tanto para la salud física como mental, una biblioteca con bases de datos multidisciplinarias, jurídicas, digitales de acceso abierto y libros electrónicos.



Además, cuentan con unos laboratorios y espacios de aprendizaje que están pensados para brindar la mejor calidad académica.



Los laboratorios de la USC están pensados para que la calidad académica sea de las mejores. Especial para El País

Laboratorios:

Demostración, Histología 1, Neurodesarrollo, Histología 2, Laboratorio de evaluación funcional del movimiento corporal humano, Anfiteatro 1, Anfiteatro 2, Fisiología, Osteología, Valoración, Teórico Práctico, Atención Domiciliaria, Empresarial, Coctelería y Enología, Multipropósito, Pedagogía, Cámara de Gesell y Laboratorio de Salud Laboral.

Espacios de Aprendizaje:

Consultorio Jurídico, Centro de conciliación, Sala de Audiencias, Sala de Comité Empresarial, Cocina Fría, Cocina Caliente y Office.



Actualmente sus más de 2.500 estudiantes se encuentran en alternancia, gozando de todos los beneficios que ofrece la Universidad Santiago de Cali Seccional Palmira.



Es importante destacar que el alumnado puede realizar el traslado o cambio de programa en cualquier momento de su carrera entre las sedes, o ver clases de manera presencial y remota en la sede de Pampalinda, como en la Seccional Palmira.



De esta manera la USC demuestra que la comodidad de sus estudiantes es prioridad, ofreciendo calidad académica a los mejores precios y con la posibilidad de asistir al campus que le convenga geográficamente.