Teleurgencias, atención oportuna en salud para nuevos tiempos

Luis Carlos Bermeo Gamboa

El Servicio de Teleurgencias de la Fundación Valle del Lili cuenta con médicos especialistas disponibles de lunes a viernes (8:00 a 10:00 a.m., y 2:00 a 4:00 p.m.) para adultos, así como de lunes a domingo (6:00 a.m. a 6:00 p.m.) para pacientes pediátricos y en estado de embarazo.

Hoy la tecnología tiene un papel fundamental en la vida de todas las personas. Actividades cotidianas: el trabajo, la educación y la comunicación en todos los niveles, están mediadas por dispositivos electrónicos avanzados y fáciles de utilizar. Es por ello que, dentro de la nueva realidad que vive la humanidad, las herramientas tecnológicas han cobrado una importancia absolutamente vital para el cuidado de la salud.



De acuerdo a estas circunstancias, instituciones visionarias como la Fundación Valle del Lili han implementado nuevas modalidades de atención a través de estas tecnologías, como el Servicio de Teleurgencias que permite acceder de forma virtual, manteniendo la excelencia médica y el trato humanizado con los pacientes.



Como afirma el doctor Julio César Díez Sepúlveda, especialista en Medicina de Emergencias y líder del Servicio de Teleurgencias de la Fundación Valle del Lili, “este servicio estaba concebido antes de la pandemia, pero se potencia con esta nueva realidad, dada la necesidad de evitar desplazamientos para las personas que en su momento tienen afecciones que pueden ser resueltas sin acudir presencialmente a un puesto de urgencias”.



El Servicio de Teleurgencias, explica el especialista, “está al alcance de una persona cuando siente que necesita atención pronta con un especialista”. En estos casos, la forma de acceder al servicio es comunicándose a la línea 3319090, extensión 7909, donde un agente de la Fundación Valle del Lili validará al paciente y lo guiará, paso a paso, hasta que el médico esté en la pantalla del computador, tablet o celular que esté utilizando.



En cuanto a la atención que van a encontrar los pacientes accediendo a Teleurgencias, “para los adultos contamos con médicos especialistas en urgencias, así mismo tenemos médicos especialistas en cuidado crítico y medicina interna; para los niños tenemos el Servicio de Teleurgencias Pediátricas, y para las mujeres en edad gestacional, edad fértil o que tienen algún tipo de patología ginecobstétrica, tenemos disponibilidad también de ginecólogos y obstetras”, aclara el doctor Díez Sepúlveda.



2.668 Pacientes, desde abril, se han conectado por Teleurgencias con la Fundación Valle del Lili.



De esas Teleurgencias, 205 atenciones han sido para pacientes pediátricos.



Los especialistas valoran al paciente desde la virtualidad, entregando un diagnóstico acertado para que pueda seguir un tratamiento en casa con seguimiento de la institución, o si es necesario acudir a emergencias presencial. El País

Para recibir atención por el Servicio de Teleurgencias, comunicarse a la línea 3319090 Ext. 7909

Para Harvey Grajales Primero, paciente de 60 años, el Servicio de Teleurgencias “es una modalidad mucho más cómoda para las personas mayores como yo y que vivimos en el norte de la ciudad, además es menos traumático que en una sala de urgencias presencial”, expresa después de recibir atención por este servicio en dos ocasiones.



Primero, Harvey acudió a Teleurgencias cuando tuvo un problema de celulitis que, de forma virtual, fue diagnosticado por una médica internista que lo atendió. Desde la llamada todo su proceso de atención duró 40 minutos, evitando procesos administrativos y triaje. Desde la virtualidad, la médica le formuló un tratamiento y le hizo seguimiento a su caso, luego solo tuvo que asistir a una consulta presencial cuando ya estaba mejorando su estado.



Hace un mes, Harvey también fue diagnosticado con Covid-19, por fortuna en su caso, se trató de una cepa leve del virus, por lo que, después de permanecer medio día en observación y comprobar que no tenía comprometidos sus pulmones, los médicos consideraron que podía continuar tratamiento en casa, con acompañamiento virtual de la Fundación Valle del Lili.



Un día se sintió más decaído de lo normal, entonces acudió de nuevo a Teleurgencias, “el médico despejó todas mis dudas sobre los síntomas, me mandó nuevos exámenes, pero no consideró pertinente ir a urgencias presencial, me indicó nuevos cuidados y continuó un seguimiento, me llamaron todos los días hasta que estuve mejor”.



Al respecto, indica el doctor Mauricio Umaña, especialista en Medicina de Emergencias y Cuidado Crítico de la Fundación Valle del Lili, “en este momento con el Servicio de Teleurgencias también buscamos detectar problemas respiratorios asociados al Covid-19”.



“Cuando las personas se quejan de síntomas menores como el resfriado, el dolor de cabeza, el malestar general o la secreción de fluidos nasales, podemos diagnosticar y definir tratamientos para seguir desde los hogares. Pero, si en algún momento el especialista encargado detecta síntomas mayores, de inmediato coordinamos para dirigir al paciente, rápidamente, hacia el servicio de urgencias de forma presencial”, agrega el doctor Umaña.



Desde el pasado mes de abril, cuando se activó el Servicio de Teleurgencias, hasta el 19 de noviembre, ya se han atendido 2668 pacientes, entre los cuales 205 han sido pediátricos. Cabe destacar que más del 90% de las atenciones fueron resueltas satisfactoriamente sin que el paciente tuviera que acudir a urgencias.



Debido a la virtualidad, este servicio puede conectar a la Fundación Valle del Lili con pacientes de todo el territorio nacional. En sus primeros siete meses de funcionamiento, se han atendido Teleurgencias en 13 departamentos de Colombia: desde La Guajira, pasando por Bolívar, Santander, Tolima, Antioquia, Chocó, Risaralda, Cundinamarca, Cauca y Nariño, entre otros. Igualmente, en el Valle del Cauca, son 21 municipios desde donde han solicitado el Servicio de Teleurgencias.



“Este es un importante punto de partida, ya que siempre estamos pensando en cómo ayudar y estar más cerca de nuestros pacientes. Además, es un proceso que va a seguir. No es que se acaba la pandemia y se acaban las Teleurgencias. La telemedicina llegó para quedarse, esto permanecerá porque es parte de la evolución misma de la atención en salud”, concluye el doctor Julio César Díez Sepúlveda.



Teleurgencias

Diagnósticos más atendidos:



1- COVID-19 (virus no identificado).

2- Infección aguda de las vías respiratorias superiores.

3- COVID-19 (virus identificado).

4- Preeclampsia severa.

5- Fiebre.

6- Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

7- Infección viral.

8- Cefalea.

9- Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas de gestación.

10- Infección aguda de las vías respiratorias inferiores.