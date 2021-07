Además de buscar la gloria y hacer historia en los Juegos Olímpicos, varios deportistas luchan por obtener la recompensa económica que les ofrece el Gobierno para suplir sus necesidades y las de su familia.



Las desazones de las colombianas Yeni Arias y Mercedes Pérez, por no lograr el objetivo de llegar al podio, dejan en evidencia la gran responsabilidad con que asumieron sus participaciones en las justas.



La boxeadora Arias perdió el martes ante la filipina Nesthy Petecio, en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, y su derrota le generó una adversa situación emocional.



“A mi padre le digo que lo que más quería era mandarlo a operar”, manifestó Arias entre el llanto y la impotencia por no haber superado la fase de cuartos de final.

Lea también: Aquí están las mejores y yo soy una de ellas": Ingrit Valencia, tras su clasificación a cuartos del boxeo



“Quiero pedirle perdón a mis entrenadores porque sé que los defraudé, tenía muchas esperanzas en mí. A mi familia, esto no acaba acá y espero pararme de esta derrota y seguir adelante. Hay que darle más victorias a Colombia”, afirmó la vallecaucana, luego del combate.



Entre tanto, la hermana de Arias le confirmó a Acord Risaralda la situación por la que está pasando su padre y la razón del deseo de la boxeadora.



“El sueño de mi hermana era traer cualquier medalla de estas olimpiadas para poderle hacer la cirugía a mi papá. Él es inválido, le duelen mucho las piernitas y ella (Yeni) quería buscar alternativas para calmarle el dolor”, contó Maribel Arias.



Por último, se conoció que hay intenciones para buscar con las autoridades locales cumplirle el sueño a la boxeadora de poder operar a su padre y brindarle una mejor calidad de vida.



La otra decepción fue para la pesista Mercedes Pérez, quien se quedó cerca de llegar al podio en la categoría de 64 Kg.



Pérez, que ya fue cuarta en Rio-2016, finalizó por detrás de la taiwanesa Wen-Huei, que se quedó el bronce.



La deportista samaria tuvo un último intento en el envión por levantar 131 kilos que, de haberlo logrado, le hubiera asegurado al menos un tercer puesto.



“Fue un momento muy crucial. Se me pasó toda mi vida por la cabeza, desde chiquita, lo que he venido luchando”, expresó entre lágrimas la samaria.



“Me siento un poco en deuda con mi país y con mi familia, que confiaron en mí”, lamentó la colombiana, quien tenía pensado regalarle una casa a su madre.



Esta era la oportunidad que Mercedes quería aprovechar para devolverle a su mamá todo el apoyo que le dio cuando era joven, impulsándola a luchar por sus sueños.



En una entrevista al medio Vocero de la Provincia, recordó las palabras de su madre Cecilia Tigreros.



“Desde chiquita mi mamá me abrió las puertas de su vida, de su alma y me dijo ‘vete, aventura en tu vida, aventura en el deporte, inténtalo’. Ella nunca desfalleció, nunca perdió la confianza ni en mí, porque yo salí muy niña de mi casa a los 14 años”, reveló Mercedes.

Apoyo del nuevo ministro

El nuevo ministro del Deporte, Guillermo Herrera, quien se posesionó el martes, anunció su compromiso de ayudar con los trámites médicos para la operación del papá de la boxeadora Jenny Arias.



El nuevo líder del ministerio se sensibilizó con la situación, ya que había un gran propósito de la boxeadora: ganar una de las medallas para poder tener el dinero de la cirugía de su progenitor.



“Hoy mismo (ayer) salió un médico del Ministerio del Deporte para buscar a su papá Luis Alberto y saber en qué condición de salud se encuentra”, dijo Herrera.



Por su parte, la pesista Mercedes Pérez también contará con el auxilio del nuevo Ministro del Deporte.



“Vamos a hablar con el Ministro de Vivienda para ver cómo la podemos ayudar”, indicó.



Cabe anotar que los deportistas colombianos que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrán un incremento en el reconocimiento económico que les da el Gobierno nacional a ellos y sus entrenadores en caso de ganar una medalla.



En ese sentido, recordó que por el momento quienes ganan una medalla de oro tienen derecho a un premio de 218 millones de pesos; el ganador de medalla de plata, 127 millones de pesos; y los que alcancen el bronce, 90 millones de pesos.