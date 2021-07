Valentina Acosta y Daniel Pineda no estarán en la prueba de arco mixto, de este viernes

Los arqueros colombianos Valentina Acosta y Daniel Pineda no alcanzaron a entrar en el grupo de las 16 mejores parejas para disputar la competencia de dobles mixtos, luego del clasificatorio que se disputó el jueves.



La prueba que se desarrolló en el Campo de Tiro con Arco Yumenoshima, Valentina terminó en el puesto 50 de 64, tras sumar 627 puntos, mientras que Daniel se ubicó en la casilla 58, con 639 unidades.



“A Valentina no le fue bien en la primera distancia, y en la segunda hubo una recuperación y logramos encaminar el trabajo en función de lo que venía haciendo en su preparación. Ocurrió algo similar con Pineda, aunque la brisa era más agresiva y no logró estabilizar las puntuaciones en las series, a pesar de que hacía dos o tres disparos buenos”, indicó el entrenador de la delegación colombiana, el cubano Tony Millán.



Tras esos resultados, en las rondas eliminatorias que serán este martes, Valentina enfrentará a la británica Sarah Bettles, y Pineda lo hará ante el chino Shaoxuan Wei.