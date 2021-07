Valentina Acosta se despidió del tiro con arco, en sus primeros Juegos Olímpicos

La colombiana Valentina Acosta Giraldo se despidió este miércoles 27 de julio de sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020, luego de perder 6-4 en la ronda de 32 de la modalidad individual de arquería.



La pereirana compitió con 21 años en sus primeros Juegos Olímpicos y tras una difícil ronda de clasificación, en la que terminó 50, se tuvo que enfrentar en el cuadro a la siembra 15 del campeonato.



“La verdad es que fue un partido que fue difícil, no estoy tampoco triste por el partido, siento que ese 4/6 no es que no lo haya dejado todo, la luché hasta el final, unas flechas que no fueron las mejores, unos temas con el viento, unas cosas de técnica que voy a revisar en el camino. Me sentí bien y tranquila, disparando fui con esa seguridad que quería y las cosas no se me dieron.” Indicó la colombiana al terminar su competencia en Tokio 2020.



La atleta también nos dio su balance de lo que viene para su futuro en el alto rendimiento: “Ahorita voy a tomarme un pequeño descanso, ha sido un año con muchas presiones que lo cargan a uno mental y físicamente pero espero que si las cosas se dan como debe ser, espero volver a París 2024.”



Ahora para arquería queda la competencia de Daniel Pineda en la primera ronda del cuadro individual.