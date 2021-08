El atleta colombiano Anthony Zambrano tenía muy claro a quién dedicar su plata olímpica, conquistada este jueves en Tokio en la prueba de 400 metros: a su madre Miladis, a la que había prometido regalarle esta medalla por su cumpleaños.



En la pista, Zambrano, la joven estrella de 23 años del atletismo colombiano y uno de los fenómenos mundiales, mostró tras su 44.08 un mensaje que había escrito debajo de su dorsal de competición: "Te amo, mamá. Tu regalo de cumpleaños. Gracias por todo".

En sus declaraciones a la prensa después de la final explicó lo importante que era para él poder ganar la medalla, pero sobre todo el valor emotivo que tenía por poder ofrecérsela a su madre como símbolo del esfuerzo de haber tenido que estar tan separados en el último año y medio en tiempo de pandemia, para poder proseguir su preparación deportiva rumbo a los Juegos de Tokio.

Anthony Zambrano le dedica su triunfo a su Mamá que está en Barranquilla !!



🇨🇴 Zambrano es el primer hombre colombiano en llegar a una final olímpica de velocidad y ganar una medalla.#Colombia #juegosolimpicosTokio2020 pic.twitter.com/nNgieDjOrV — Pequeño Juan (@Juangarciaorteg) August 5, 2021

"Estoy muy feliz por ganar esta medalla y quiero dedicársela a mi familia, a mi país, que le hacía falta una medalla. Sigo siendo un modelo para la nueva generación. Pero más importante, a mi madre, porque es su cumpleaños", explicó.



"¡Te quiero, mamá! ¡Este es tu regalo de cumpleaños!", apuntó.



"Siempre pienso en mi madre, que es la mujer de mi vida. Es con la que yo me caso cada rato, todo se lo prometo y se lo cumplo. Seguiré dándole alegrías, ahora estará llorando de la felicidad", sonrió.



El atleta, nacido en La Guajira pero criado y formado como atleta en Barranquilla, insistió en lo unido que está a su madre y en que es la persona en la que pensaba durante la preparación y la que le motivaba para conseguir una medalla.



"La amo mucho. Es el regalo de cumpleaños que le voy a dar porque se lo prometí. Ya le dije que yo quería una medalla olímpica y lo que le prometió a mi mamá, lo cumplo. La amo mucho, todo lo hago por ella y siempre lo haré", afirmó.

"Sí se puede"

Miladis Zambrano vivió la final en compañía de familiares, amigos y rodeada de periodistas. Se santiguó ante el televisor gigante donde iba a seguir la carrera, aplaudió, gritó, se emocionó cuando vio que en la recta final su hijo se ponía segundo y saltó de alegría cuando la plata era un hecho.



La estrecha unión entre Anthony y Miladis ya quedó clara cuando el joven atleta se reveló al mundo siendo subcampeón del mundo en Doha-2019, donde contó cómo habían sido sus comienzos.



Criado casi en solitario por Miladis, tuvo que trabajar en la construcción o como bicitaxista para aportar recursos a la economía familiar.



Desde que Anthony despuntó con sus cualidades para el atletismo, Miladis siempre le apoyó y el atleta está muy agradecido por ello.



La plata de Zambrano mejora incluso el bronce olímpico logrado en Barcelona-1992 por Ximena Restrepo también en 400 metros.



"En 92 todavía yo no había nacido, nací en el 98. Le quité el mito que tenía Colombia de que no podía tener una medalla olímpica en velocidad y aquí la tienen. Todo lo que he venido demostrando en mi poco tiempo de carrera, con mis lesiones y mis cosas, es que sí se puede. A prepararse bien y darla todo por mi país", celebró.