Rigoberto Urán, contra los favoritos europeos en la prueba olímpica de contrarreloj

Finalmente será Rigoberto Urán quien defienda los intereses del ciclismo colombiano en la prueba de contrarreloj de Tokio-2020, el miércoles, aunque las chances de medalla del pedalista cafetero parecen escasas ante los favoritos europeos: Ganna, Van Aert, Roglic, Küng, etc.



El veterano pedalista de Urrao (34 años) no debía disputar la prueba de la 'crono', pero la ausencia de Daniel Felipe Martínez, vigente campeón nacional contrarreloj, que no pudo viajar a Tokio tras no estar recuperado al 100% del coronavirus, le ha abierto las puertas a Urán.



Dos factores juegan a favor del colombiano: su gran momento de forma y el duro recorrido de la prueba.



Urán obtuvo diploma olímpico por su 8º puesto en la carrera en línea disputada el pasado sábado y que coronó con el oro al ecuatoriano Richard Carapaz.



Y una semana antes de los Juegos, Urán finalizó en la 10ª posición en el Tour de Francia y esta misma temporada cuenta con un segundo puesto en el Tour de Suiza, ganando la 7ª etapa, una contrarreloj de perfil sinuoso similar al de la prueba olímpica.



Incluso en el Tour, Urán logró una muy meritoria 13ª plaza en la primera de las dos cronos de la última edición de la Grande Boucle, a 1:08 del esloveno Tadej Pogacar, bronce olímpico el sábado y que no competirá el miércoles.



Los corredores deberán dar dos vueltas a un circuito muy exigente alrededor del Fuji Speedway, el circuito automovilístico donde se consagró Carapaz.



Serán un total de 44,2 km de constantes subidas y bajadas, con un desnivel total de 846 metros.



Las opciones de Urán, pese a todo, no son excesivas ante los especialistas europeos. El italiano Filippo Ganna, vigente campeón del mundo y el mejor corredor del mundo en esta especialidad, es el principal aspirante a suceder al suizo Fabian Cancellara, oro en Rio-2016.

- Van Aert para la historia -

Su principal amenaza será el belga Wout van Aert, vigente subcampeón mundial de la especialidad y que se encuentra en un insultante momento de forma después de ganar tres etapas en el Tour (incluida la crono de la víspera de la llegada a París) y plata en la carrera de fondo el pasado sábado.



Se convertiría, además, en el segundo ciclista de la historia, tras Alexandr Vinokurov, en ganar dos medallas en la dos disciplinas del ciclismo de carretera, aunque el kazajo lo logró en dos Juegos diferentes (2000 y 2012).



Su compatriota Remco Evenepoel, el suizo Stefan Küng, el esloveno Primoz Roglic, el holandés Tom Dumoulin, el danés Kasper Asgreen y el francés Remy Cavagna completan el cartel de aspirantes al podio.



Incluso puede tener su chance Rohan Dennis, campeón del mundo en 2018 y 2019, aunque el ciclista australiano lleva un par de temporadas sin grandes resultados.



En cambio, pocas opciones de acabar entre los primeros tiene el representante español, Jon Izagirre.



En categoría femenina (con una sola vuelta al circuito, es decir, 22,1 km) las grandes favoritas son las holandesas Annemiek van Vleuten y Anna van der Breggen, aunque corredoras como la estadounidense Cloe Dygert, la italiana Elisa Longo Borghini o la suiza Marles Reusser tratarán de impedir el triunfo 'oranje'.



La española Margarita García Cañellas será la única corredora de habla hispana.