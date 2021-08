Para aplaudir: Juan Sebastián Muñoz ganó diploma olímpico en el golf olímpico

El colombiano Sebastián Muñoz logró un diploma olímpico histórico para nuestro país, luego de mantenerse en la lucha por el podio durante las cuatro jornadas de la especialidad de golf y llegar a un alucinante playoff (desempate) el último día.



“Estoy muy feliz por lo hecho en Tokio, siento que lo di todo, estuve muy cerca, me voy con la cabeza en alto, porque esto no es fácil, son 60 de los mejores golfistas del mundo y solo hay 3 medallas”, aseguró el mejor golfista colombiano de la actualidad.



Muñoz inició su participación con una séptima posición, para luego tener un segundo día regular y caer a la casilla once y remontar en la tercera jornada con un quinto lugar. Durante el cierre del golf, siete deportistas empataron en la lucha por el bronce, ya que el oro fue para el estadounidense Xander Schauffeleon con 266 golpes (-18) y la plata para el eslovaco Rory Sabbatini con 267 (-17), quien estableció un nuevo récord olímpico con 61 golpes.



En la última jornada Muñoz marcó birdies en los hoyos tres, cuatro, trece, catorce y diecisiete, un doloroso bogey en el 9 y par en los doce restantes.



Con 267 golpes (-15) al cierre de la cuarta jornada, el chileno Mito Pereira, el colombiano Sebastian Muñoz, el irlandés Rory McIlroy, el estadounidense Collin Morikawa, el japonés Hideki Matsuyama, C. T. Pan, de China Taipei y el británico Paul Casey se fueron a muerte súbita con tres hoyos por disputar: el 18, el 10 y el 11.



Con relación a la disputa por el bronce Muñoz afirmó: “Normalmente nadie pelea por el tercer puesto, todo el mundo pelea por el primero, siempre el honor del país y el honor personal están presentes. Me encantó representar a mi país, fue una experiencia muy bonita”.



En el primer hoyo del desempate, el colombiano pegó la mejor salida y fue el que dejo la pelota más cerca del hoyo, pero no pudo finalizar su birdie con el que se habría quedado con el último lugar en el podio del golf, pero este hoyo dejó por fuera de la contienda a Matsuyama y Casey, quienes hicieron bogey.



Durante el desarrollo de la prueba en el hoyo 11, el colombiano no tuvo su mejor desempeño, falló el green y se puso en una posición muy difícil para seguir en carrera. Al no lograr el birdie se despidió de la competencia por la última presea que entregaba el golf.



De esta manera, Muñoz concluyó en la cuarta posición de la prueba logrando el diploma olímpico para Colombia y concretar una brillante actuación.