La colomboestadounidense Melissa González quedó eliminada este lunes de la prueba de 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio al terminar sexta en la tercera serie semifinal.



González, nacida en El Paso, Texas, y de padre caleño, terminó la prueba, corrida bajo una intensa lluvia en el estadio Olímpico de la capital nipona, con un tiempo 57.47 segundos, lejos de los 53.91 de la neerlandesa Femke Bol.

Lea también: ¡Finalista! Anthony Zambrano consiguió marca regional y buscará medalla en 400 metros planos



Tras la competencia, González agradeció a los colombianos que le han mostrado su apoyo y reconoció que no fue una buena carrera. "Tenía la lluvia en la cabeza y no fue mi mejor carrera".



No obstante, se mostró orgullosa por representar a Colombia y aseguró que "lo seguiré intentando y continuaré trabajando".

Cabe recordar que en las pruebas preliminares, González consiguió el récord nacional con una marca de 55.32 segundos.