Este sábado entra en acción la natación colombiana en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Este sábado 24 de julio iniciarán las actividades, en los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020, para los nadadores colombianos, en la especialidad de carreras, con Jorge Murillo e Isabel Arcila.



Murillo será el encargado de debutar en las piscinas del novedoso Centro Acuático de Tokio, construido especialmente para las justas olímpicas de Tokio 2020. Lo hará a las 20:55 horas de Japón, 6:55 a.m. en Colombia, en las eliminatorias de 100 metros braza, o pecho. El nadador colombiano tendrá que hacer frente a dos rondas previas a la definición por la medalla.



Jorge Murillo también participará de la categoría 200 metros pecho, competencia que iniciará la ronda eliminatoria desde el lunes 26 de julio desde las 19:35 p.m., 5:35 a.m. en Colombia.



Por su parte, Isabella Arcila estará en la competencia eliminatorias de 100 metros espalda, el domingo 25 de julio, desde las 19:02 de Tokio (5:02 a.m. de Colombia).



Adicionalmente, Arcila participará también en los 50 metros de estilo libre femenino, cuando se enfrente a las eliminatorias de la categoría, el viernes 30 de julio desde las 19:17 horas (5:17 COL).



Las pruebas de la modalidad de carreras, en la disciplina de natación, se desarrollarán entre el sábado 24 de julio y hasta el mediodía del siguiente sábado 31 de julio.