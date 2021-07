La reina del triple salto Caterine Ibargüen, ganadora de la medalla de oro de la modalidad en Rio de Janeiro-2016, se unió este viernes en la final a la gran favorita de Tokio-2020, la venezolana Yulimar Rojas.



Ibargüen firmó registro de 14.37 metros en su tercer intento de las preliminares en el Estadio Olímpico de Tokio, que no alcanzó el 14.40 mínimo para avanzar directamente, pero que sí fue más que suficiente para entrar en el grupo élite que disputará la final el domingo.



Antes de ese salto, Ibargüen estaba fuera de la zona de clasificación con sus registros de 14.08 y 14.02. metros. Así, estará presente en la final del domingo.

La abanderada de Colombia conquistó el oro en Rio al marcar 15.17 y, entonces, Rojas le escoltó con 14.98.



Rojas avanzó a la final de Tokio-2020 con salto de 14.77 metros en su primer intento.



La otra colombiana en la prueba, Yosirys Urrutia, no pudo avanzar a la final al ocupar el puesto 14 en el grupo B de clasificación, con una marca de 13.16, su mejor de la temporada.



Las sensaciones de Caterine

"Se intentó hasta el final. El domingo será una historia nueva, pero estoy contenta porque se logró la clasificación", dijo la doble medallista olímpica de 37 años.



Sobre su preparación para los Juegos, reconoció que ha sido un año difícil, pero tiene sus esperanzas siempre puestas en dar lo mejor.



"Es otra oportunidad para mi carrera deportiva. Aquí me lo estoy gozando de otra manera, pasándola bien, disfrutando por mis compañeros, porque no sé si vuelva a vivir esta experiencia", señaló la antioqueña, que se retirará de la actividad profesional tras los Juegos.



Al final, concluyó que todos los deportistas colombianos que hacen presencia en Tokio son ganadores y felicitó a Mariana Pajón y Carlos Ramírez por sus medallas en el BMX. "Mariana es la reina del equipo y hay Mariana para siempre. Felicito a todos los muchachos y a los que no han competido los invito a dar lo mejor".