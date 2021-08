La colombiana Caterine Ibargüen ha disputado en Tokio-2020 sus últimos Juegos Olímpicos pero no tiene claro cómo será el futuro de su carrera, puntualizó este jueves la oficina de su agente en un segundo comunicado, enviado dos horas después de un primer texto en el que se había anunciado su retiro definitivo como atleta.



"La saltadora colombiana Caterine Ibargüen anunció que la cita olímpica de Tokio-2020 serían sus últimos Juegos, pero aún no ha terminado (su carrera) y sus planes inmediatos son volver a Portugal y seguir entrenando en su base de entrenamiento", aclaró el segundo comunicado para corregir lo anunciado en el primer texto.



"Aunque los Juegos Olímpicos son la cúspide de los logros deportivos, Ibargüen espera mirar hacia el futuro del deporte por nuevos caminos. No está segura de lo que le espera, pero no está lista para dejar la pista para siempre", se añadió en el breve texto de ese comunicado, enviado con la mención "rectificación" respecto al primer texto.



En el primer comunicado se sentenciaba que "la saltadora colombiana Caterine Ibargüen ha anunciado su retirada", sin circunscribir el retiro únicamente a los Juegos Olímpicos, donde la saltadora fue décima el pasado domingo en la final de triple salto de Tokio-2020.



También en ese primer comunicado de la agencia de Jos Hermens, representante de la laureada atleta colombiana, se incluían unas declaraciones de Ibargüen a modo de despedida.



"Estoy muy feliz con las oportunidades que la vida me ha brindado y por haber sido capaz de demostrar que los sueños pueden cumplirse. Ahora termina un capítulo, pero la gran historia continúa", comentaba ahí la deportista.



En el segundo texto no hay declaraciones de Ibargüen.



La gran estrella de la historia del atletismo colombiana tiene ahora un futuro incierto pero de lo que sí se despide de los Juegos Olímpicos, un evento en el que debutó en Atenas-2004 cuando competía en salto alto y donde ha logrado dos medallas, ya tras reconvertirse al triple salto, la plata de Londres-2012 y sobre todo el oro de Rio-2016, el momento cumbre de su carrera deportiva.



En Mundiales consiguió una mayor cosecha de medallas en su prueba predilecta, dos de ellas de oro (Moscú-2013, Pekín-2015), la plata en Londres-2017 y dos bronces (Daegu-2011 y Doha-2019).