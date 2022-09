"Voy a pelear hasta el final": Aída Merlano tras ser imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Aída Victoria Merlano se declaró este jueves inocente en el proceso que adelanta la Fiscalía General, que le imputó los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que su nombre apareciera en una empresa que está en la mira de las autoridades.



De acuerdo con el ente investigador, los nuevos delitos que se le imputarán a Merlano Manzaneda tienen que ver con que la joven influencer no ha podido justificar los orígenes de varios bienes que se encuentran a su nombre. Esta diligencia había sufrido de dos aplazamientos.



Según investigaciones de la Fiscalía, según información de una fuente no formal, en el año 2019 Aida Victoria Merlano, junto a su familia, crearon la empresa Esaid SAS, con la finalidad de explotación de ingeniería, arquitectura y urbanismo.



Sin embargo, la empresa nunca realizó ni demostró acciones directamente relacionados con su actividad natural, así como no pudo demostrar de dónde salió el dinero para pagar los movimientos financieros realizados.



“Usted, señora Aida Victoria, constituyó en 2019 una empresa ficticia para que su madre transfiriera, de manera irregular, bienes por más de 2.000 millones de pesos para ocultarlos de las autoridades”, aseguró el fiscal.



Según el fiscal, Merlano era un “fantasma para las entidades bancarias”, pues no registraba propiedades, ingresos o apalancamientos financieros para demostrar los ingresos para la creación de la empresa, que en los registros anunciaba movimientos por 3.200 millones de pesos.



Igualmente, el fiscal aseguró que, mediante la forma de donación, la joven Merlano traslado varios bienes de la exsenadora y madre de la imputada, a nombre de la empresa Esaid S.A.S. para ocultarlos a las autoridades colombianas.



Donar no es delito. No obstante, según el fiscal, los inmuebles avaluados en 2.000 millones de pesos se donaron cuando su madre, la exsenadora Aida Merlano, fue procesada por la justicia para evadirlos de la justicia.



Finalmente, Aida Victoria Merlano se declaró inocente de los cargos imputados: "por supuesto que no acepto los cargos. Voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia".