Video: revelan los instantes previos al asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena

Un video de seguridad revelado por la Fiscalía muestra, según la entidad, la manera cómo Marisol Londoño, quien realizaba labores de seguimiento en contra del fiscal anticorrupción, Marcelo Pecci, levanta los brazos para que los sicarios lleguen a matarlo.



Con una duración de dos minutos, el video muestra en un principio en círculos rojos los movimientos del fiscal Pecci y su esposa, Claudia Aguilera, y los amarillos que reflejan las acciones de Marisol Londoño y su hijo Cristian Camilo Monsalve, quienes se encargaron de seguir los movimientos del fiscal anticorrupción.



Minutos después se observa la manera como Marisol Londoño ingresa al mar, levanta los brazos y sale casi inmediatamente. Esto genera que la moto acuática se acerque al lugar con los sicarios, asesinen al fiscal Pecci y huyan inmediatamente del lugar.

Por otra parte, la Fiscalía dio a conocer un video de cámaras de seguridad varios días antes del crimen. Según la entidad, los cincos implicados en el crimen residían en Medellín.



Al parecer, el pasado 5 de mayo se reunieron en un local de la Plaza Minorista y definieron el plan criminal. Al día siguiente, por vía terrestre y aérea, se trasladaron a la Costa. Una de las cámaras captaron a tres de los involucrados ingresando a un hotel.



Sexto integrante

Las autoridades buscan a un sexto presunto implicado en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Cartagena el pasado 10 de mayo.



El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reveló que este sexto implicado se llama Gabriel Carlos Salinas Mendoza y habría salido del país, probablemente hacia Venezuela.



Por el caso ya hay cinco capturados, que fueron enviados a la cárcel en las últimas horas por un juez de garantías.



Se trata de Wendre Still Scott, presunto sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; Eiverson Adrián Zabaleta, quien presuntamente cumplió labores de transporte, y Francisco Correa Galeano, quien estructuró la operación, quienes fueron imputados y enviados a la cárcel este lunes. Solo el último no aceptó cargos.



El Director de la Policía dio a conocer una circular azul de Interpol expedida recientemente contra esta persona. “Gabriel Carlos Ruiz, debe ser ubicado por los 196 países de Interpol”, dijo el director de la Policía.



Frente a los autores intelectuales, el general Vargas reveló que estos podrían estar en otro país.



Bajo esta línea explicó que hubo un plan previo para asesinar al fiscal Pecci en coordinación con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. “Por cuestiones de coordinación entre ellos, este homicidio no pudo ser consumado en Paraguay y el acuerdo al que llegaron fue que fuera realizado en cualquier parte del mundo. Por eso todo nuestro esfuerzo de ubicación en coordinación con Interpol”.