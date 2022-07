Video captó momento en el que delincuente roba la motocicleta a jugadora del América de Cali

En video quedó registrado el momento exacto en el que un delincuente amenazó y le hurtó la motocicleta a la defensa central del América de Cali, Tatiana Castañeda.



El hecho ocurrió este lunes 18 de julio, en la Calle 5 con Carrera 45, cuando la futbolista salía del centro estético donde las jugadoras del cuadro 'escarlata' realizan sus recuperaciones post entrenamiento, precisamente cuando ella encendió la moto, este sujeto se acercó y la asaltó.



"Yo creo que a mí me venían siguiendo desde hacía varios días porque, por lo general, casi nunca usaba la moto sino era únicamente para los entrenos. Yo salí del parqueadero y alcancé a ver a un hombre caminando acercarse hacia mí. Luego de unos segundos vi que sacó una pistola y lo único que me dijo fue que le entregara la moto", contó Castañeda a Blu Radio.



Cabe mencionar que la jugadora del América de Cali resultó ilesa de este suceso.



La denuncia del robo ya fue interpuesta ante la Policía y también se hizo pública en redes sociales, donde la jugadora asegura que ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores.



Entre ellos "algunos miembros del Barón Rojo Sur", quienes "se han puesto en contacto conmigo y están colaborando en la búsqueda de la moto que me compré gracias a mi trabajo. Muchas personas creen que porque somos futbolistas, somos millonarias, pero la realidad es diferente", precisó la defensa central.



Carolina Pineda, compañera de Castañeda y jugadora del América de Cali, también hizo la denuncia en sus redes sociales donde pidió con urgencia la ayuda del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y la Policía Nacional.

SOS 🆘 Le acaba de robar la moto a mi compañera de equipo Tatiana Castañeda 🚨🚨😭 @JorgeIvanOspina @PoliciaColombia Al frente de la estación del mío del Lido ⏰⏰📞📞 pic.twitter.com/K2OrzFXWDc — CAROLINA PINEDA (@CaroPineda56) July 18, 2022



Pese a esta situación vivida y mientras las autoridades continúan en la búsqueda del delincuente que la hizo vivir un momento de tensión, Tatiana Castañeda manifiesta que su hogar es Cali y que le seguirá agradando la ciudad donde juega con el que equipo que salió campeona del fútbol colombiano el pasado 5 de junio .