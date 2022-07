Hasta $20 millones de recompensa por información de presos fugados de estación en Cali

Tras la fuga de presos en la estación de Policía de La Flora este martes 19 de julio, las autoridades de Cali ofrecieron hasta $10 millones de recompensa por información que permita la captura de 34 de los 36 fugados.



Cabe mencionar que en medio del plan candado implementado por las autoridades, se logró la recaptura de dos de las 36 personas que huyeron de la estación ubicada en el norte de Cali.



Al respecto, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, aseveró que ya tienen un "perfilamiento de los fugados y, de acuerdo con la peligrosidad, se va a ofrecer una recompensa de hasta $20 millones por información que nos permita recapturarlos. Tenemos un dispositivo de seguridad en todo el norte de la ciudad buscando la recaptura. Hoy queremos tener bajo nuestro poder a la mayoría".



Lea además: Hasta $2 millones por matar un policía: alerta nacional por 'plan pistola' del Clan del Golfo



Asimismo, el comandante de la Policía de Cali, brigadier general Juan Carlos León indicó que "vamos a sacar un afiche de todas estas personas (34 presos fugados).Ya estamos buscando sus arraigos para poder hacer la perfilación y poder recapturar a estos sujetos hoy mismo".



"Hacemos el llamado a las personas que se fugaron que si quieren volver a presentarse ante la autoridad competente los estamos esperando, para seguir todos los procesos judiciales que están en curso y no sean vinculados en otros procesos por esta fuga de presos", agregó.



Le puede interesar: Pico y placa en Cali será de 14 horas continuas: la medida entrará a regir el 1 de agosto



Al llamado también se sumó el secretario Jimmy Dranguet quien pidió "a quienes se fugaron que se entreguen, que regresen y cursen su proceso penal como lo ordenó un juez, que no agraven su situación jurídica y es importante que aprovechen esta oportunidad. Todas las estaciones de Policía están siendo revisadas para que no se presenten más situaciones".

Al respecto, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, agregó que ya tienen un "perfilamiento de los fugados y, de acuerdo con la peligrosidad, se va a ofrecer una recompensa de hasta $20 millones por información que permita recapturarlos". pic.twitter.com/B7WBw4X97v — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 19, 2022