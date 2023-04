Tres jugadores del Once Caldas fueron capturados por presunta extorsión a una universitaria

La Policía de Manizales informó que capturaron en flagrancia a tres jugadores del Once Caldas que estaban extorsionando a una estudiante de Medicina, de nacionalidad española.



Los hombres le habían hurtado a la joven un celular iPhone y le exigían $500 mil para devolvérselo, la amenazaron con vender el dispositivo si no entregaba el dinero.



El Gaula Caldas y la Fiscalía los capturaron el domingo 9 de abril, a las 9:30 p.m., en el sector de El Cable cuando estaban recibiendo el dinero de la extorsión.



El diario La Patria de Manizales consultó al Once Caldas sobre los hechos, y el equipo indicó que se pronunciará durante el día a través de un comunicado.

Información en desarrollo