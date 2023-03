¿Su expareja amenazó con revelar fotos intimas si le terminaba? Él o ella puede terminar en prisión

Luego de una ruptura amorosa muchas personas no aceptan que la relación ha terminado. Por medio de las redes sociales es común ver como mujeres comentan que en algún momento sus exparejas intentaron amenazarles con revelar fotos intimas si a cambio no continúan teniendo sexo con ellos o si terminan la relación.



Algunas de estas mujeres afirman que por miedo a que las imágenes lleguen a familiares o circulen en la internet terminan accediendo a los pedidos del extorsionista.



En diálogo con el País, el mayor Carlos Jaimes Mora, jefe de la seccional del Gaula de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que este comportamiento también se cataloga como extorsión, ya que “es una modalidad íntima, en la cual el victimario le dice a su víctima, venga, si usted me termina yo publico esto en las redes sociales, entonces la persona se va a asustar y va a seguir en la relación. También el sujeto podría pedirle dinero o incluso sexo, a esto último lo llamamos sextorsión”.



Una de las grandes incógnitas que tienen las victimas de este modelo de extorsión es si las autoridades en algún momento le solicitarían dichas fotos intimas como evidencia del delito, ante esto, el jefe del Gaula respondió: “Nosotros le solicitaríamos la evidencia, la cual sería capturas o grabaciones en las que se pueda evidenciar que este sujeto le está pidiendo algo a cambio de que no se publiquen estas imágenes, ya sea no terminarle, dinero o sexo. Con esta evidencia nosotros podemos demostrar ante la Fiscalía la comisión del delito. Si tenemos estos insumos, como mensajes de texto, capturas de pantalla o llamadas grabadas, podemos proceder a una captura por el delito de extorsión”.



El Mayor fue enfatizó que estos casos se resuelven de manera rápida y explicó que usualmente las autoridades idean un plan junto con la victima para que esta se encuentre con su victimario en un algún punto publico de la ciudad, para así poder capturarlo en flagrancia. El hombre podría enfrentar una condena de hasta 16 años por el delito de extorsión.