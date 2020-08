Inseguridad en Cali: ¿qué están haciendo para enfrentarla? Habla el general Manuel Vásquez

Natalia Moreno Quintero

El general Manuel Antonio Vásquez Prada insiste en que es el policía 0001. Quizá por eso, desde que llegó como comandante de la Policía de Cali, a finales de enero pasado, no ha dejado de encabezar todos los operativos en los barrios y comunas de la ciudad.



“Quiero contagiar a toda la ciudadanía para que apostemos y aportemos por una seguridad que tendrá que llevar a la tranquilidad, porque cuando los buenos sumamos alcanzamos esos propósitos”, dice el General, quien tiene el 0001 estampado al lado izquierdo de su chaleco.



Vásquez Prada llegó de comandar la Policía de Bucaramanga, en Santander, y arribó a Cali con un antecedente en su hoja de vida que le permitió reconocimiento a nivel nacional e internacional: el esclarecimiento del caso de Ilse Ojeda, la chilena desaparecida y asesinada en este municipio por la persona que era su pareja, en mayo del 2019.



El miércoles pasado, luego de preparar lo que sería su presentación al otro día en un consejo extraordinario de seguridad, liderado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y donde se definió un nuevo plan de choque para Cali, el General atendió una llamada de El País para hablar sobre su gestión durante estos meses en la ciudad.

General, cuando llegó a Cali insistió en que la Policía tenía que anticiparse al delito. ¿Por qué hacer énfasis en esa premisa?

​

Aquí hay raíces que están muy profundas y necesitamos de una sierra para seguir cortando. Necesitamos una sinergia, en donde la justicia, la Fuerza Pública y gobiernos estemos en función de estar afilando esa sierra para seguir avanzando. Y para eso hay dos formas: seguir conteniendo la delincuencia con toda la experiencia que tenemos en la Policía, pero también trabajar desde la anticipación, desde una política seria, interviniendo de manera inmediata y salvar, por ejemplo, a los jóvenes que se puedan estar contaminando con la dinámica criminal de la ciudad.



¿Qué radiografía puede hacer hoy de esta ciudad?

​

Analizo el contexto. Miro a Cali como región y veo que todo el occidente del país tiene situaciones difíciles, como el narcotráfico, que genera una cadena criminal que afecta a esta ciudad. Por eso hay que trabajar para poder prevenir toda esa violencia que genera esa cadena, seguir combatiendo a todos esos actores que hay detrás.



General, ¿qué es lo que más lo trasnocha de Cali?

​

Me trasnocha y me preocupa mucho ese segmento de la juventud que estamos perdiendo como consecuencia de la contaminación de las drogas. A los narcotraficantes y mafiosos no les importa acabar y atentar contra los jóvenes. Por eso hay que trabajar y apuntarle, reitero, a las alianzas entre Policía, gobiernos y las familias de toda esa generación.

“Con el plan de seguridad vamos a impactar todas las amenazas que están afectando la tranquilidad de los habitantes de Cali”. Manuel Antonio Vásquez Comandante de la Policía Metropolitana de Cali

¿Considera que durante la pandemia en Cali la Policía se ha dedicado más a mandar a dormir a los que incumplen la cuarentena en lugar de enfocarse en el tema de la seguridad?

​

No es cierto, nosotros estamos administrando el servicio de Policía de cara a la focalización. Es decir, hemos atendido los diferentes fenómenos, sean delincuenciales o factores sociales. Acá no hemos descuidado la seguridad, hacemos control al cumplimiento de las restricciones por la pandemia, pero las dinámicas del homicidio y el hurto siguieron y ante esto hemos hecho frente, prueba de ello es que llegamos al hacinamiento de nuestras estaciones y de los dos centros transitorios que se habilitaron por la emergencia carcelaria en Villahermosa. Vamos a seguir capturando delincuentes, no les vamos a dejar sacar ventaja, acá hay una Policía más despierta.



General, ¿pero cómo explicar que una ciudad como Cali termine el primer semestre del año con más de 500 homicidios, pese a las restricciones por la pandemia?

​

Es una situación compleja. Pero a los delincuentes, que no se acogieron a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, los hemos estado combatiendo, por eso es que tienen comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, por eso están detenidos en las estaciones, tenemos más de mil personas capturadas, varias por homicidio. Sin embargo, pese al número de muertes violentas, seguimos con una tendencia en la reducción de este delito, que esperamos bajar más al final del año con trabajo conjunto.



¿Pero puede explicar bien qué se está haciendo? Porque no se ve el cambio, por ejemplo, el primer domingo de agosto hubo ocho homicidios en Cali, pese a todas las restricciones.

​

Estamos trabajando. Acá hay un sicariato social, en donde el delincuente ofrece sus servicios al mejor postor, estas personas están en diferentes barrios y comunas y es ahí donde estamos llegando con intervenciones especiales y conjuntas con Fiscalía, Ejército y Alcaldía. En pocas semanas se han realizado cantidad de capturas y se han desarticulado bandas dedicadas a la comisión de diferentes delitos, entre ellos algunos de los últimos homicidios del año.



Desde varios sectores se insiste en el aumento de pie de fuerza, ¿cree que esta es la solución a las problemáticas de seguridad en Cali?

​

La solución no está en incrementar el pie de fuerza, que nunca va a sobrar, claro. Pero si yo respaldo la idea de que es falta de personal, estaré dando a entender que voy a ser inefectivo. Lo que hay que hacer es administrar mejor y trabajar en una sinergia entre comunidad y Policía.



Pero mientras esa sinergia ocurre, ya el Mindefensa anunció cambios, como modificaciones en el plan cuadrantes y la implementación de dos comandos operativos en Cali. ¿Qué opina sobre estas decisiones?

​

Son las propuestas del Gobierno Nacional, las acogemos como lineamiento para atacar y enfrentar los fenómenos criminales que existen en la ciudad. Ya hay un nuevo plan y vamos a trabajar sobre ello, pero como siempre, insisto, se necesitará de la alianza de todos los sectores.



A propósito, frente a otras ciudades capitales ¿qué tanto recurso recibe la Policía de Cali por parte del municipio y el departamento?

​

La Policía de Cali recibe recursos de varias partes, del Gobierno, de la Gobernación y de la Alcaldía. Acá no podemos decir que los gobernantes son indiferentes al tema de la seguridad, más bien son coherentes para sentarse a analizar las situaciones y pensar en soluciones que permitan rescatar la tranquilidad que añoran todos los caleños.



General, frente a la cuarentena y sus consecuencias, ¿teme que crezca la delincuencia en la ciudad, como se ha visto últimamente?

​

Parto del principio de que hay una disminución de delitos en todas las modalidades. Sin embargo, no dejamos de trabajar y a las personas que aprovechen la cuarentena para delinquir les respiraremos en la nuca.

General, se han presentado varios casos de policías involucrados en delitos ¿Qué decirle a la gente que cuando sabe esto pierde toda la confianza en sus autoridades?

Lamentablemente la delincuencia, en ocasiones, logra corromper a nuestros policías. Pero todos terminan pagando por ese mal que le hacen a la ciudadanía, a la institución y a sus familias. A los caleños, solo decirles que confíen en su Policía y en el trabajo sin descanso de cada uno de nosotros, que solo busca el bienestar de todos.



¿Cuál es el legado que espera dejar en la capital del Valle, General?

​

Me gusta la veeduría ciudadana, por eso voy directamente y hablo con la comunidad, para que me digan en qué estamos fallando y en qué no. Eso será lo que finalmente le dejaré a la ciudad y a sus habitantes.

Plan de seguridad

Cali tendrá un ‘Plan de choque diferencial y microfocalizado’ para reducir los índices de criminalidad.



Así se definió y se socializó la noche del jueves pasado, luego de un consejo de seguridad liderado por el Mindefensa.



Este plan constará de ejes como la intervención especial en comunas con más índices de criminalidad y la reestructuración del modelo de los cuadrantes.



Asimismo, se implementarán dos comandos operativos en la Policía y se espera que el Ejército pueda apoyar más las estrategias. También habrá mayor control en el llamado corredor del suroccidente.