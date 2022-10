Una difícil situación de seguridad enfrentan los habitantes de la isla de San Andrés ante el fortalecimiento y las constantes disputas que se presentan entre grupos armados ilegales en esta región del país.

Así lo denunció la Defensoría Nacional del Pueblo, al emitir la Alerta Temprana 028 del 2022, que muestra una compleja radiografía de lo que viene pasando en San Andrés y Providencia, en particular para los menores de edad.



“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales y desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria”, destacó sobre este tema el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



Agregó el Funcionario que: “las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”.



En este sentido, la Alerta Temprana señala que la compleja situación de derechos humanos se presenta por el fortalecimiento de varias estructuras armadas dedicadas, o al servicio del narcotráfico y del crimen organizado local y regional.



Esas estructuras identificadas trabajarían para el Clan del Golfo, además de la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza, las cuales mantienen su injerencia permanente en el Archipiélago de San Andrés.



Bajo esta dinámica la Defensoría explicó que estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios en la región.



“Con los impactos de la pandemia por el Covid-19 y el paso del Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés. Durante el 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios”, dice la Defensoría.



En este sentido, la Defensoría del Pueblo explicó que los niños y adolescentes han sido los más afectados, no solo por ser usados para transportar drogas sino por ser instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.



Por último, la Defensoría alertó que los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo. El monitoreo detectó agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción.



“Hago un llamado para que toda la institucionalidad ponga los ojos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se brinde la atención y protección de las comunidades, especialmente a los menores de edad”, concluyó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



Lo que dicen las cifras



De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, durante el año 2021 San Andrés presentó una tasa de 54.1 homicidios por cada 100.000 habitantes; muy superior a la media nacional de 26.6, y solo superado por Arauca, que fue de 61.4.

En los últimos diez años han muerto en San Andrés más de 274 personas en extrañas circunstancias y que no han sido esclarecidas por las autoridades.



Entre esos asesinatos recientes que conmocionaron la Isla está la del artista Fabián Eugenio Pérez Hooker, mejor conocido como Hety y la muerte violenta del bailarín Luis Carlos Bustamante, representante en el Comité Central de Artistas por Colombia.



Además, el pasado 29 de julio fue asesinado un caleño delante de su familia, en el sector de la playa Rocky Cay, al sur de la isla, donde había llegado dos días antes de vacaciones.



En octubre de 2021 hubo un tiroteo en el que fueron asesinados dos policías y cuatro más resultaron heridos en medio de un operativo.