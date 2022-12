¿Por qué se reunirán este martes la JEP y el excomandante paramilitar 'Jorge 40'?

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazara la solicitud de la defensa del excomandante paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, de aplazar la audiencia en la que tiene la última oportunidad de entrar a esa jurisdicción, este martes se espera que se realice una diligencia de preparación.



Esta reunión fue citada por la JEP el pasado 1 de diciembre, en donde también se ordenó que la audiencia única de verdad será el 26 y 27 de enero de 2023.



Sobre ‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte de las AUC, la JEP explicó que revocó la decisión de primera instancia que rechazó su sometimiento en calidad de antiguo integrante y comandante paramilitar.



Esto principalmente porque si bien la Sala acertó en rechazar su postulación como antiguo paramilitar, dado que los miembros de esos grupos, por regla general, no tienen cabida en la JEP, no se ocupó de resolver si él podía someterse individual y excepcionalmente en una calidad distinta: la de posible sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública.



En este sentido Tovar Pupo tiene en esta una única oportunidad para hacer aportes a la verdad que justifiquen su sometimiento a la justicia transicional como supuesto sujeto funcional de la Fuerza Pública.



“Sí Tovar Pupo se niega a cumplir con esta orden actualizada, o si la acata, pero de manera insatisfactoria, la Sala de Definición no tendrá opción distinta a rechazar su comparecencia ante la JEP, automática, total e irremediablemente, y ordenar la reversión de todos los procesos a la Justicia Penal Ordinaria”, dijo la JEP.