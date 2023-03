Policía niega que haya presencia de bandas asociadas a estructuras transnacionales en Cali

Luego de que este miércoles, en una visita a Cali y en diálogo con El País el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, denunciara que estructuras criminales transnacionales estarían contratando a bandas delincuenciales locales para la comisión de delitos en la capital del Valle, la Policía Metropolitana de la ciudad dijo que no tiene evidencia de estos hechos.



“Hemos detectado que existe el riesgo de que bandas organizadas transnacionales puedan tener incidencia en la ciudad por el interés especialmente del control de microtráfico en ciertas zonas de la ciudad”, aseguró Fajardo.



Según detalló el Vicedefensor, estos grupos criminales de operación internacional estarían ejerciendo un control territorial en la ciudad por medio de pequeñas bandas delictivas las cuales, recibirían órdenes desde superiores que se encuentran en países como México y Venezuela.



Lea También: Lo que hay detrás de la presencia del 'Tren de Aragua ' y carteles mexicanos de la droga en Cali



En relación con estas denuncias, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general José Daniel Gualdrón, dijo que desde la inteligencia de la Institución no se ha identificado que alguna de estas estructuras transnacionales estén contratando bandas delincuenciales locales.



“Dentro del análisis que hemos hecho con Policía Judicial de inteligencia y con el cruce de información con la Fiscalía General de la Nación y dentro de la dinámica criminal que hay en Cali de la cual vamos en una reducción constante de homicidios, no hemos comprobado esto. Actualmente estamos manejando un promedio diario de 2.6 homicidios, estamos por debajo de tres. Si estuviesen metidas estas estructuras, la ciudad estaría desbordada en sicariato”, aseguró el Comandante de la Policía.



Asimismo, el brigadier general José Daniel Gualdrón aseguró estar a disposición de investigar y de verificar “todas las informaciones que sucedan en la ciudad y en su área metropolitana, como lo hemos hecho anteriormente. Si el señor Vicedefensor está en la disposición de suministrar esta información de manera confidencial, estamos en toda la capacidad investigativa y de inteligencia policial para verificarla y hacer la investigación penal correspondiente, con el fin de esclarecer estos hechos, perseguir a estos grupos si es que en verdad están acá, como lo hemos hecho anteriormente contra otras organizaciones criminales”.