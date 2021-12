Otoniel dijo a la JEP que no lo capturaron, sino que se entregó; autoridades lo desmienten

“Nada de que alias ‘Otoniel’ se entregó aquí lo que hubo fue una captura por parte de la Fuerza Pública (...) aquí no se puede venir a hablar de negociaciones de paz, la línea del gobierno del presidente Duque es clara, aquí con terroristas y narcotraficantes no se negocia, o se someten o los capturamos”.



Con estas palabras, el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó la versión que habría entregado este martes Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’ a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, según la cual, el jefe del llamado Clan del Golfo, no fue capturado por las autoridades sino que se entregó.



En el mismo sentido se pronunció el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, quien dijo que cuando ‘Otoniel’ fue capturado estaba huyendo hacía zona selvática “no se entregó, fue capturado en medio de una operación militar y policial”.



Estas declaraciones se dan minutos después de que ‘Otoniel’ dijera ante la JEP que al momento de su captura el pasado 23 de octubre por convicción propia se quitó la camisa y decidió ir donde estaban un cabo y cuatro soldados a entregarse, preocupado porque le respetaran la vida.



Además habló de un proceso de paz que el `Clan del Golfo’ estaba interesado en pactar con el Gobierno.

Esta revelación contrasta con la información entregada por las autoridades quienes han dicho que la operación para llegar a él se planteó mediante tres objetivos, el primero, determinar la ubicación y captura, el segundo, seguir golpeando sus estructuras de forma permanente y tercero, el golpe a sus finanzas.



En cuanto a la captura, Molano explicó, que se hizo una incursión de tropa la cual fue reforzada por el Ejército Nacional y a partir de eso, se hizo presencia en la zona (fue capturado en la vereda La Pita, de Turbo, Antioquia) de manera permanente con inteligencia de la Policía, sumado a las tropas de la Séptima División; se le cerró el paso en diferentes cuadrantes y se desarrollaron operaciones de manera constante para hacerlo mover.



Así mismo, las autoridades detallaron que su ubicación se dio hace aproximadamente un mes, y ya con la información de inteligencia, se determinó que ‘Otoniel’ estaba utilizando prácticas como los correos humanos y que ya había empezado a sentir el desabastecimiento en su alimentación, lo que aprovecharon las autoridades para adelantar una actividad de inteligencia.



La semana pasada, el 15 de octubre se tomó la determinación de cambiar la operación y no esperar hasta ubicarlo, sino que se decidió adelantar una operación de “rastrillo”, entrar a la zona y buscarlo.



Alrededor de 500 hombres realizaron la operación, haciéndolo perder sus anillos de seguridad y quedar solo con dos personas, quienes posteriormente lo abandonaron, quedando solo el máximo narcotraficante. “Me vencieron, me ganaron”, aseguraron las autoridades que dijo 'Otoniel' cuando por fin lo acorralaron.