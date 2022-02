"No he recibido nada de Mattos": Guillén niega declaraciones sobre caso Hyundai

El periodista Gonzalo Guillén negó las declaraciones del empresario Carlos Mattos, quien dijo en una carta, en la que aceptó su responsabilidad en el llamado caso de corrupción Hyundai, que le pagó a este $20 millones para desacreditar a la Fiscalía.



“Esto es lo que presenta la corrupta @FiscaliaCol para inventar que me pagaron 20 millones con un cheque al portador que cobre en cuenta de Bancolombia que jamás he tenido. ¿El comprador de jueces y asesino de campesinos Carlos Mattos reportó esto a la DIAN?”, escribió Guillén a través de su cuenta de Twitter.



Bajó esta misma línea Guillén habló en los micrófonos de Caracol Radio donde reiteró que no ha recibido ningún dinero de Mattos. “Esto lo vienen orquestando desde hace tiempo entre Néstor Humberto Martínez, Jaime Lombana y los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, que los he denunciado por los delitos cometidos en el caso Odebrecht".

Estas declaraciones se dan después de que Mattos dijera en su carta que cuando se enteró que la Fiscalía estaba adelantando acusaciones en su contra, contrató los servicios de Guillén para que lo ayudará.



“Tomé la decisión de acudir a las servicios del periodista Gonzalo Guillén, quien ya venía realizando investigaciones en contra del grupo Eljuri, a través de publicaciones y exposición mediática para que buscara la manera de desacreditar y encontrar maneta de que perdieran credibilidad tanto el grupo Eljuri como los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que venían investigándome”.



Para tal fin Mattos habla de pagos por 20 millones de pesos y el suministro de tiquetes que supuestamente pedía Guillen para sus desplazamientos.