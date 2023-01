“No es no -no porque sí-, sino porque la garantía de las víctimas, ¿dónde está?".



En estos términos la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, reiteró este martes la negativa del ente investigador a la solicitud de suspender las órdenes de captura y dejar en libertad a varios miembros de bandas criminales que el Gobierno pretende vincular a la política de Paz Total.



En una entrevista concedida a la directora de Semana.com, Vicky Dávila, la funcionaria aseguró que "no se pueden perder de vista los lineamientos constitucionales y legales para la toma de decisiones" sobre el polémico pedido.



Y detalló que la que regula todo lo que tiene que ver con la ‘Paz Total’ del presidente es la ley 2272 de 2022, la cual determina tres grandes escenarios a tener en cuenta.



El primero es el que tiene que ver con grupos armados organizados al margen de la ley. Estos son, explicó, “los que tienen carácter político, es decir, aquellas organizaciones armadas que están infringiendo el último título del Código Penal, que tiene que ver contra el régimen constitucional. Históricamente, el presidente les da condición de estatus político, lo que denominamos nosotros al ELN y hoy se los dio a las disidencias”.



En segundo lugar están los grupos armados organizados. “¿Cuál es el tratamiento con ellos para llegar a la ‘paz total’? Ahí vienen varias de las situaciones que no están claras. Al no ser claro, la Constitución indica que se debe tomar una decisión -no que en derecho corresponda, que en la Constitución corresponda- con los lineamientos del Tribunal de Cierre (...). Para el tema del acercamiento a los diálogos para el sometimiento debe haber una ley de sometimiento; si no existe, la gran pregunta es: ¿quiénes van a ser los destinatarios?”, sostuvo la Vicefiscal.



Por último, están las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto: “Estas dos últimas fueron las que hicieron que nosotros no pudiéramos suspender las órdenes de captura, porque no hay las condiciones legales y constitucionales”.



Cabe recordar que la semana pasada la Fiscalía negó la solicitud del Gobierno para levantar las órdenes de captura de 16 criminales pertenecientes al Clan del Golfo y la banda criminal conocida como Los Pachenca.

Además de reiterar la negativa a esa petición, la Vicefiscal explicó también que no todos los casos pasan por la competencia del ente investigador.



"Las órdenes de captura de las cuales nos están solicitando son solo las que tienen fines de extradición, porque las otras órdenes de captura -normales de los procesos en Colombia- las deben levantar los jueces de la República, no nosotros”, manifestó.



“No es no -no porque sí-, sino porque la garantía de las víctimas, ¿dónde está? La Fiscalía General de la Nación es el representante de las víctimas; segundo, el principio de legalidad; tercero, ¿cuáles son los estándares de beneficios mínimos que van a tener a quienes se les está suspendiendo (...). La conclusión es: insiste el gobierno en solicitar que se levanten las órdenes de captura, la Fiscalía no las suspende”, enfatizó la señora Mancera.



Frente a las críticas que han hecho diferentes sectores políticos a la Fiscalía por esta posición, la Vicefiscal concluyó: "Acompañamos el proceso de paz y todas las estrategias, pero con las leyes claras”.